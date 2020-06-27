影／彰基解密聰明5妙招　吃粽不增重

端午節就是要吃粽子，不過一顆肉粽熱量高達5、600卡，且種類又多，吃1顆等同吃一餐，民眾連假期間大吃特吃恐超標；彰化基督教醫院3年前開始舉辦社區健康粽比賽，帶給民眾健康的飲食知識，也讓民眾吃粽子也能吃得均衡健康無負擔。

▲彰基體系營養暨膳食部副主任游欣亭營養師，介紹五穀養生粽。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.27）

彰基今年以「家庭味健康粽」為主題，舉辦「有情粽，慶端陽」活動，今年有四隊是三代同堂來參賽，希望透過寓教於樂的方式，傳承端午節吃粽子的傳統文化，讓全家吃的健康，也享受年節氣氛也享受年節氣氛並增進親子關係。、

彰基護理部督導長黃素猜護理師表示，彰基為高齡友善醫院，積極推動在地活耀老化，鼓勵社區長者自己動手包出兼具創意及美味的健康養生粽，讓社區長者有展現手藝的舞台及互相交流分享的機會。

活動中，各隊發揮團隊精神，將營養師所準備的料餡，透過快手包成十五顆粽子，評分標準包含時間、造型、紮實度、團隊合作等。另外，「家庭味健康粽」大評比，各隊帶上已煮熟的健康粽，現場由營養師、護理師、長官評比，依據熟度、色香味、紮實、健康程度等進行評分；前三名分均可獲得獎金800元獎勵。

彰基體系營養暨膳食部副主任游欣亭營養師表示，每年端午節，家家戶戶粽飄香，隨著時代進步，粽子的選擇也十分多元；然而，粽子大多屬於高脂肪、高鹽份食物，對長者、腸胃功能障礙、糖尿病、高血壓、高血脂或痛風患者而言實在是很大的負擔，要怎麼樣才能健康開心吃、熱量不爆卡、體重不失控？

彰基營養部拆解粽子的熱量機密，告訴大家吃粽不增重的五大祕訣：妙招一、少油，低熱量；妙招二、可以用全穀根莖類來取代部分糯米；妙招三、醬料減半更清爽；妙招四、配蔬果平衡油膩，妙招五、多喝水、多運動。