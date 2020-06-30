影／花壇迷你影展首度啟動　無毒茉莉傳香國際

茉莉花遇見竹筍時會擦出什麼樣的火花？茉莉花和竹筍是花壇鄉兩大農特產，彰化縣花壇鄉公所與花壇鄉農會首度攜手行銷，7月17、18日辦理2020 茉莉愛你．茉莉花壇韻茶季系列活動，縣長王惠美、花壇鄉長顧勝敏，農會總幹事顧碧琪歡迎暑假期間，親子踴躍參與，體驗花壇魅力。

▲花壇鄉農會將舉辦「2020茉莉愛你．茉莉花壇韻茶季系列活動」。（圖／記者陳雅芳攝，

翻轉茉莉印象，花壇鄉農會將於7月17、18日在花壇鄉茉莉花壇夢想館舉辦「2020茉莉愛你．茉莉花壇韻茶季系列活動」，今（30）日上午為活動宣傳時，展示各種茉莉花各種文創商品及竹筍美食，吸引三重區農會會員們到場觀摩。

顧碧琪表示，今年結合「茶韻」及「音韻」兩大元素，布局精品茗茶邁向國際，也首度推出「茉莉戀影．迷你影展」，展示花壇走出地方，傳香國際的傲人實力。王惠美說，花壇有茉莉花、水果、竹筍等重要農產，花壇種植竹筍約有100多公頃，鄉公所與農會將於7月4日首次合辦花壇竹筍節，歡迎大家來花壇吃竹筍、採購農產品。

▲這次主打精緻的茉莉花香氛包裝，把大家傳統喜歡喝的烏龍茶、金萱茶加上茉莉花，品嘗起來帶有香味。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.30）

王惠美表示，花壇鄉有茉莉花故鄉美譽，花壇鄉農會不斷地將茉莉花品牌化並朝進軍國際，選用精美包裝，訴求品牌與品質以行銷到國際。這次主打精緻的茉莉花香氛包裝，把大家傳統喜歡喝的烏龍茶、金萱茶加上茉莉花，品嘗起來帶有香味，喝起來有不同感受，歡迎大家多多選購。

花壇鄉長顧勝敏表示，花壇鄉農會推廣無毒茉莉已邁入第7年，旦過去花壇公所與農會沒有合作過，在這一兩年來，感謝大家給花壇鄉公所跟農會機會，也給無毒茉莉花機會，一起結合，共同推廣出去。

▲花壇種植竹筍約有100多公頃，鄉公所與農會將於7月4日首次合辦花壇竹筍節，歡迎大家來花壇吃竹筍、採購農產品。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.30）

本次「風雅茉莉」系列，以寶藍、墨綠、彩橘、桃紅等華麗色彩作為腰封，襯托出釉黑的素雅。嫣紅色「極致茉莉」系列，則選用茉莉花壇有機轉型茉莉花及零農藥殘留之台灣高山金萱窨香拼合，兩大系列的精品茗茶皆以繁複的製茶工序，及高雅的設計理念，呈現茉莉優雅及不凡的氣息。