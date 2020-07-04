影／花壇竹筍節「夏天‧coming筍」　在地好筍等您品嚐

▲夏季是竹筍的盛產期，花壇竹筍節活動有竹筍料理。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.04）

花壇鄉農會攜手花壇鄉公所，今(4)日在花壇長沙村舊營區舉辦2020花壇竹筍節─「夏天‧coming筍」活動，有竹筍料理、親子闖關遊戲、農特產美食品嘗，彰化縣長王惠美、花壇鄉長顧勝敏、花壇鄉農會總幹事顧碧琪等人共同代言行銷，歡迎大家來吃在地，享當季。

花壇過去是全台三大竹筍產地之一，種植面積達百公頃，竹筍種類有綠竹筍、麻竹筍、甜龍筍三種，每年端午前夕到中秋節前後更是綠竹筍產季，是品嘗竹筍料理最佳季節

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花壇鄉所種植的茉莉花為全國之冠，產量占了80％，市面上許多知名茉莉花茶原料，都來自於花壇。

王惠美說，夏季是竹筍的盛產期，而7月17、18日將舉辦「茉莉花壇韻茶季系列活動」，透過兩大活動來行銷好的農特產品，歡迎鄉親有機會來彰化花壇走走，多吃竹筍，增加膳食纖維，讓身體更健康。

▲彰化縣長王惠美說，夏季是竹筍的盛產期，竹筍湯相當消暑。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.04）

顧碧琪指出，夏日正值茉莉花及竹筍的盛產季，竹筍的營養價值高，低糖、低熱量，為減重者所鍾愛。其內含的粗纖維、膳食纖維能促進腸道蠕動，幫助消化，去積食，防止便祕，也有預防大腸癌的功效。

顧勝敏說，這次結合兩大活動「竹筍節」及「韻茶季」，攜手花壇鄉公所行銷在地優質農特產品，歡迎民眾來一趟夏日花壇小旅行，邊賞茉莉、邊品嘗當季竹筍、水果等地產地銷農特產品，共同期待無毒茉莉傳香國際，今年夏天coming筍！