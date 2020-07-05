影／主打花卉和苗木　永靖農特產品行銷展售登場

為降低疫情對農產品的影響，彰化縣永靖鄉農會今(5)日舉辦「在地優質花卉、農特產品展示、米食推廣暨青農農產品行銷展售、幸福農村推動計畫及食農教育廣活動」，彰化縣長王惠美為在地農產代言，鼓勵大家多多來彰化賞花、買花及購買農特產品，地產地銷，食在地、享當季。
王惠美說，永靖農會一向有非常亮麗的表現，然因疫情花卉銷售嚴重受創，感謝農委會農糧署、農改場與縣府共同推動八個火車站的花卉展示，也將花卉深入廣國中小，另外，7月6日起振興三倍券如果以行動支付綁住手機，可以抽gogoro電動機車，大家可以把握機會去綁定，來彰化消費，振興彰化經濟。
農委會輔導處處長陳俊言表示，政府鼓勵青年返鄉加入農作行列，特別成立從農基金，明天農委會將發布相關訊息，青農每月可領3萬元補助款，期盼為台灣農業注入新血和活力。永靖鄉農會總幹事林秀惠說，疫情最嚴峻的時候，花卉價格低迷，以洋桔梗為例，一度慘跌到每把70元，康乃馨每枝5元，不到平常售價的三成，經過農政單位和縣政府推廣用花，各類花卉產地拍賣行情已有起色，洋桔梗每把150元起跳，康乃馨10元以上。
永靖鄉農會理事長陳吉星說，受疫情影響，永靖鄉優質花卉農特產品行銷展售會延至今天才舉辦，現場展現農民優質農特產、青農農特產、創意花卉設計等，更加顯示永靖鄉農會的進步，近年來受到農委會及縣府等單位的輔導之下，使農產品品質再提升、農損減少、農產收入增加、農村生活改善等，再次感謝所有的農民與客戶對於農會的支持。
活動現場舉辦抽獎活動，鄉民張認幸運得到一部電冰箱，開心上台從王惠美手中領取得獎獎券。林秀惠引導王惠美參觀展售市集，觀賞花籃、花束等禮花，關心絲瓜、苦瓜、芭樂、火龍果等農產品價格。
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