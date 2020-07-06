鍋物市場噱頭十足　和牛吃到飽、超萌小熊好吃好看

台灣人愛吃火鍋，鍋物市場也不斷進化，不僅口味更多元，高雄夢時代「星野肉肉鍋PLUS」有超萌小熊出現在鍋裡面，更砸下重金加入頂級和牛吃到飽；「鉄火鍋PLUS」插旗左營新光三越，首家升級吃到飽，推出蛤蜊ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ鍋等七款風味鍋底，優選肉品無限加點，另有現炒骰子牛等，絕對吃的過癮。



▲ 超萌小熊是店內人氣品項，濃郁的奶香讓湯頭風味更升級。（圖／記者陳美嘉攝，2020.07.06）

「星野肉肉鍋」於高雄夢時代成立三代店，PLUS自助吧升級更進化，強力主打熟成肉品和澳美兩款頂級「和牛」，熟成使肉品提升至最完美狀態，肉質口感更加香嫩，而頂級和牛吃到飽，要讓饕客們欲罷不能。



▲ 「星野肉肉鍋PLUS」自助吧升級更進化。（圖／記者陳美嘉攝，2020.07.06） 不僅食材升級，更配備全台第一間「升降鴛鴦鍋」，取用食材更方便。而超萌小熊更是店內人氣品項，濃郁的奶香讓湯頭風味更升級；多種精選人氣湯頭、海鮮隨意搭配、十多款鮮蔬百匯每日產地直送，同時也全台獨家引進專業棉花糖機，和十多款甜點讓人無限取用。



▲ 「鉄火鍋PLUS」插旗左營新光三越，首家升級吃到飽，推出蛤蜊ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ鍋等七款風味鍋底。（圖／記者陳美嘉攝，2020.07.06） 鉄火系列第11號店將鉄火鍋升級為吃到飽鍋物的「鉄火鍋PLUS」採個人鍋，推出豚骨、昆布、沙茶、石頭、菇菇、麻辣、蛤蜊ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ鍋等七款風味鍋底，搭配美國特選級牛肉、丹麥國寶豬、宜蘭櫻桃鴨、高山土雞腿肉等優選肉品無限加點，另有鐵板「現炒骰子牛」，而自助餐檯備有和牛滷肉飯、和牛咖哩飯、菜盤、蒸籠港點、炸物、麵食、冰品、飲料等讓客人自助取用。此外，各式海鮮則可視喜好加價享用，提供白蝦、花枝及鯛魚片等。



