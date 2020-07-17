餐飲界二大王牌攜手　催生「植物肉手藝餃」上市

看好環保概念抬頭，奉行植食主義人口更普及，一向引領台灣蔬食風潮的寬心園，攜手冷凍水餃第一品牌來萬傳盛，將精緻料理變身親民小食，推出「植物肉手藝餃」，今天舉辦新品上市發表會，董事長黃瓊瑩期許，吃蔬食永續守護地球未來。





寬心園於17年前創立，在蔬食界以精緻成為領導品牌，近來與來萬傳盛聯手，將寬心園17年來經典名菜與名醬，包括百菇松露飯、香草迷迭蔬、極品xo醬及香菇辣椒醬，結合小農契作的在地蔬菜，與高達六成的OmniPork新豬肉，以「一顆餃子一道菜」的美味規格，開發出4種口味的「植物肉手藝餃」，希望成為老少咸宜的飽嘴美食。



▲精緻蔬食領導品牌寬心園，迎接植物食代到來，新開發植物肉手藝餃，今天搶入便利超商通路。（圖／金武鳳攝，2020.7.17) 寬心園新上市的「植物肉手藝餃」，今天舉辦試吃會，不用沾醬，入口美味讓人驚艷，最重要的是，入餡的植物肉口感，真能魚目混珠，讓人好奇何謂植物肉？黃瓊瑩說明，由加拿大資深食物科研團隊研發的OmniPork新豬肉，是以香菇、豌豆、非基改大豆及米等全植物，製成含100% 飽和脂肪的優質蛋白，不但造福了日趨增加的植食者，其仿真口感，也滿足了無肉不歡消費者。



▲寬心園推出的植物肉手藝餃，是以一顆水餃一道菜的美味規格，升級方便素口味。（圖／金武鳳攝，2020.7.17) 來萬傳盛製做的水餃皮，是繼承日本師傅習得的東北手藝，在勁道中融入細膩，使用六種麵粉黃金比例混合、六道揉製工序加上二次醒麵，口感Q彈有嚼勁，黃瓊瑩保證，每一口都能「吃得好、吃得巧」。



「植物肉手藝餃」同步於寬心園官網、寬心園各分店、全台萊爾富超市、網購通路銷售，首日迴響熱絡，其中，萊爾富超市一口氣下單4000盒。



