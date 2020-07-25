美食巷仔內／聖華宮夏日端出印度蔬食　免出國就能品嚐

食植人口越來越多，台中市老字號蔬食餐廳聖華宮搶商機，邀來印度先生Jashi出任客座主廚，在炎炎盛夏端出20餘道印度素蔬食，Jashi以新鮮食材及天然辛香料烹調，道道擺盤精緻，美味顛覆傳統印象中蔬食風味。





一般人印象中，印度飲食偏愛在烹調時摻加很多香料調味；來自印度的客座主廚Joshi，為聖華宮端上桌的菜餚中，大多吃得到印度料理的這個特色。Joshi說，儘管來到台灣，辛香料使用不像在印度那麼方便，但為呈現印度菜原汁原味，他烹調時慣常混用的香料至少有十餘種，不少印度家庭餐桌上的美食，在聖華宮都能品嚐到道地風味。





由Joshi主導的「印度料理盛夏饗宴」，大約有20幾道料理，只佔聖華宮蔬食百匯菜色中的一部份，7月中旬推出後，儘管不加價，因為口碑相傳，聖華宮業績成長3成，活動至9月底落幕。



▲來自印度的Joshi出任聖華宮客座主廚，推出一系列夏季印度料理，帶給饕客不一樣的味蕾體驗。（圖／金武鳳攝，2020.7.20) Joshi在印度資歷豐富，由他規畫的印度料理中，有高檔餐廳才吃得到的特色菜，也有一般家庭的國民美食，以「印式奶酪炭烤Paneer Tikka」為例，就是印度家庭餐桌常見的溫製蔬食沙拉，以鮮奶及香料醃漬的印度奶酪豆腐，搭配紅綠甜椒及節瓜，成串入窯燒烤微焦，紅紅綠綠色彩，勾引入們食欲，豆腐口感有如日式玉子燒，是一道奶香盈口的清爽開胃菜。





另「水餅PaniPuri帕屁普里」是印度極為流行的街邊小食，口味隨著內餡不同千變萬化。Joshi主廚選用孜然粉、馬鈴薯泥、紅、黃甜椒及優格醬製作成內餡，外皮是小麥及麵粉以黃金比例摻和，油炸上桌再搭配特調薄荷醬一口一顆吃。



▲「印式奶酪炭烤Paneer Tikka」是印度家常料理，富含豐富蛋白質。（圖／金武鳳攝，2020.7.20)

有趣的是，水餅每一球都挖了一個小孔，享用時，由小孔淋上特調薄荷醬，入口爆漿出來的薄荷清涼香氣，交織薯泥綿密香滑及酥脆餅皮，多層次口感讓人吃了會上癮。





Joshi推荐夏日必吃的「瑪莎拉薄片捲」，是選用紅、黃甜椒、鷹嘴豆、紅番茄及小黃瓜等天然時蔬，摻加香菜、檸檬汁及馬沙拉醬汁特調的蔬食沙拉，裹捲入薄片烤餅捲成的甜筒狀裡，大口一咬，酥脆捲餅及滿嘴酸甜辛香味，最能代表印度料理特殊風味。









