外配遇人不淑竟成人球　立委何欣純救援化危機

▲越南籍外配嫁到台灣產下一子，申辦歸化台灣籍，法院判決她與丈夫的婚姻無效，立委何欣純邀集移民署及戶政單位協商，相關單位同意以依親方式處理(圖／記者柳榮俊翻攝2020.7.22)

台中市太平區一名越南籍外配2015年嫁到台灣，產下一子，申辦歸化台灣籍時發現丈夫在大陸竟曾有婚姻關係，法院判決她與丈夫的婚姻無效，外籍媽媽急如熱鍋上的螞蟻；立委何欣純獲悉邀集移民署及戶政單位協商，相關單位同意以依親方式，讓這位媽媽避免成為無國籍的人球。

36歲的阮小姐是在2015年嫁來台中，2017年產下一子；2018年因住滿3年，著手申辦歸化台灣籍，且進一步放棄越南籍，同年她卻莫名收到一張法院「婚姻無效」訴訟的開庭公文，丈夫對此還裝傻稱「這是詐騙公文，不用理他」。

阮小姐依指示出庭才得知，丈夫2013年曾在大陸與一名陳姓女子結婚，但在台灣移民署官員口試時多次未通過，後來女子莫名失聯，兩人未在台灣完成結婚相關手續；丈夫自認與陳女的婚姻關係消滅，於是去越南娶了阮小姐回台。

後來陳小姐因要改嫁，要求丈夫補完成「結婚」及「離婚」相關手續，而丈夫也索性自訴犯了重婚罪，主張與阮女的婚姻無效，當事人向台中市喜樂文化協會及立委何欣純太平服務處求助，立委何欣純於7月初邀集移民署及戶政司人員協商。

何欣純說，阮女在台居留已達歸化年限，且正申請歸化入籍，卻因法院判決婚姻無效，當事人恐怕會失去台灣的身份，更嚴重的是，阮女已拋棄越南國籍，將會成為無國籍的人球，「台灣無法待下去，卻也無法離境到任何一個國家」。

相關單位研商後認為，阮女3年前在台灣合法產下一子，孩子有台灣身份無誤，女子可以以依親方式續留台灣，且不因判決影響，繼續完成歸化手續。

台中市喜樂文化協會總幹事翁月惠說，阮小姐近年來與丈夫感情失和，已聲請保護令，將與立委服務處持續關懷外配的生活狀況。