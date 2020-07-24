旅店店長為救業績　偕「姚小姐」搞黃

景氣不佳，台中市某旅店李姓店長，為了挽救低迷的業績不惜鋌而走險，與應召站業者「姚小姐」合作，容留泰籍女子進駐旅店接客，以賺取租房收入﹔結果被台中市第一警分局於去(108)年9月一舉查獲3名尋芳客及5名泰籍女子，台中地院判處李男應執行1年有期徒刑，但審酌其因一時失慮而緩刑3 年。
台中市警一分局去年掌握一個名為「姚小姐」之應名站，利用通訊軟體LINE群組散發可與外籍女子買春之訊息，內容並附有數名泰籍女子清涼照、交易價碼、服務方式等以吸引尋芳客﹔待有男客詢問，再以LINE引導男客至某旅店5樓及6樓房間，等待應名女子進房交易。
警方摸清楚「姚小姐」應名站與該旅店的合作模式後，於去(108)年9月26日凌晨持搜索票前往查緝，當場在506房、606房、607房分別查獲林姓、高姓、邱姓等3名尋芳客及5名泰籍應召女子，查扣排班表、月報表及現金26500元等証物﹔旅店的李姓店長也因有實際參與應召站容留女子並媒介色情之運作，一併被帶回分局偵辦。
法官審酌李姓店長前無犯罪紀錄，認其因一時失慮，且事後已坦認犯罪，經此偵審程序，當能知所警惕，宣告被告應執行1年之有期徒刑以暫不執行為適當，併予諭知緩刑3 年，並應向指定之公庫支付新臺幣8 萬元，以啟自新。