美食巷仔內／竹筍香腸、真空筍　新北農業局教綠竹筍吃法

▲綠竹筍做成筍乾製程非常嚴謹，用日曬法將16斤綠竹筍製成1斤筍乾，非常適合冬日圍爐或筍乾控肉等各式滷製方式。（圖／新北市農業局提供）

▲農會利用真空保鮮的方式來延長賞味期，口感保持甘甜美味，可直接做成涼拌沙拉或熟食、燉肉、煮湯。（圖／新北市農業局提供）

新北市是全國綠竹筍最大產區，年產值近17億，產量多也造就行銷手法多元，農業局就與地方農會合作推出多種加工產品，例如八里區農會製作真空包延長賞味期，五股區農會則製成筍乾可燉煮竹筍雞，深坑區農會則作成「綠竹筍香腸」，希望以多元方式吸引消費者、創造商機。農業局長李玟表示，新北健康三寶之一的綠竹筍在新北已經有百年生產歷史，是全國綠竹筍最大產區，種植面積約已達2,328公頃、年產量1萬2,757公噸，年產值將近17億元；新北綠竹筍在田間管理幾乎不使用農藥、化肥，農業局並全面輔導全市24個綠竹筍產銷班、560位筍農取得產銷履歷、友善甚至有機的驗證，絕對讓消費者買的放心、吃得安心。八里區農會理事長蔡秋煌表示，農會利用真空保鮮的方式來延長賞味期，口感保持甘甜美味，可直接做成涼拌沙拉或熟食、燉肉、煮湯，完全不添加任何的化學藥劑，優良的品質還被農委會選為「臺灣農漁會百大精品」，近年來也成為年節重要的伴手禮。此外，還有綠竹筍包子，結實飽滿的餡料讓人食指大動，常供不應求。五股區農會理事長吳錫卿表示，五股觀音山綠竹筍遠近馳名，產季期間特別挑選品質優良的綠竹筍做成筍乾，製程非常嚴謹，用日曬法將16斤綠竹筍製成1斤筍乾，非常適合冬日圍爐或筍乾控肉等各式滷製方式。喜歡喝竹筍湯的民眾也別錯過「竹筍雞」，特選的雞肉搭配上選的綠竹筍製成真空包，開封後加水料理就做成一道美味的綠竹筍雞湯，不油不膩的口感非常受到歡迎。深坑區農會也將在地深坑四寶的精選健康黑豬上等後腿肉和嚴選優質的綠竹筍結合，製成口感特別的「綠竹筍香腸」，爽脆的綠竹筍可減少香腸的油膩感，也成為在地送禮自用兩相宜的產品。