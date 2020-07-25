新莊「池塘鬼屋」恐致治安衛生問題　工務局：近期再稽查

▲新莊新北大道7段廢棄工地外觀。（圖／新北市工務局提供）

新北市新莊區新北大道7段某社區正後方有一棟20年前施工未完的五層樓公寓，如今已成廢墟、地下室也因長年積水已成池塘，形成治安死角，也有衛生疑慮；新北市工務局回應，近日將再度邀集環保局、衛生局及新莊區公所前往現場稽查，商討後續可行處理方式。據週刊報導，新北市新莊區新北大道7段某社區正後方，20年前有1棟5層樓住宅施工到一半，因為建商跟地主有糾紛，導致未再繼續建設，公寓成了廢棄建築，因為半開放的地下室每逢下雨就淹水，進而變成一個池塘，池塘中還有魚蝦聚集，被稱為「池塘鬼屋」。工務局表示，該建物領有88莊建字第739號建造執照，規模為地上5層地下1層之鋼筋混凝土構造物，其執照經多次展期，最後期限至民國97年2月1日止，現在已失其效力；工務局已多次要求起造人及土地所有權人改善環境，近日將再度邀集環境保護局、衛生局及新莊區公所前往現場稽查，商討後續可行處理方式，以改善環境髒亂及公共衛生問題。工務局表示，依照建築法及新北市建築管理規則第27條規定，起造人及土地所有權人對於建造執照、雜項執照逾期失效或工程中止之建築物、建築基地或相關設施，應維護其結構安全及環境，不得有妨礙公共安全、公共衛生、公共交通及市容觀瞻的情形，因此，工務局呼籲起造人及土地所有權人應維護該址環境衛生安全，避免造成都市危害。