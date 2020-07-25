「香蕉新樂園」熄燈僅2個月　新團隊重振旗鼓回歸搶市

▲香蕉新樂園創始人吳傳治，將餐廳意象公仔傳交邱冠蓉，象徵傳承與接棒。（圖／金武鳳攝，2020.7.25)

▲香舊新樂園店內重現50年代街景，有柑仔店、理鬆廳及小學堂等，連當年最紅的電影看板黃昏的故鄉都高掛著，讓人彷彿走入時光燧道。（圖／金武鳳攝，2020.7.25)

▲香蕉新樂園新台菜為主流，許多台灣古早味在這裡都吃得到。（圖／金武鳳攝，2020.7.25)

受到疫情衝擊，今年5月熄燈的台中市「香蕉新樂園」，歇業2個月後峰迴路轉，原老闆吳傳治高中同學邱冠蓉，不捨承載台中人記憶的指標餐廳消失，揪友組成新團隊接手經營，今天歡慶重新開幕，吳傳治將餐廳意象公仔交付邱冠蓉，象徵傳承與接棒。現任國際獅子會榮譽副總監的邱冠蓉表示，擁有30年歷史的香蕉新樂園，以文創懷舊風聞名，是台中人美好記憶，就此消失太可惜，為了將老店留下來，揪了5名好友集資接手，7月初優先錄用昔日員工，在既有基礎上，微調經營策略展開試營運，半個多月來一切運轉順利，今天熱鬧開幕，不少老客人聞香回流，人氣強強滾。位於台中市雙十路香蕉新樂園，是台式復古風餐廳，店內陳設柑仔店、復古三輪車，照相館、理髮店、電影院及小學堂等，營造濃濃懷舊氛圍，不僅外地遊客必定造訪，也是外交部宴請邦交國總統使節首選，在台中是指標級餐廳，名氣響亮。只是，遭逢新冠肺炎疫情衝擊，客人不上門，營業額大幅衰退，龐大資金壓力撐不了，香蕉新樂園於5月中宣告熄燈，今天香蕉新樂園重新開店，背後推手邱冠蓉經營房地產，她說，跨足陌生餐飲業，曾被好友笑罵「太大膽」，可她很清楚自己並非盲目衝動。邱冠蓉做事果斷，在評估香蕉新樂園招牌響亮，擁有一定客群，基本體質很優良後，揪友合力接手，將老店從拆除命運中搶救下來，半個多月來，新團隊藉由試營運微調經營策略，包括提供街頭藝人展演，開發伴手禮商品，延長營業時間增加宵夜場等，為餐廳注入新元素，提升菜色精緻度，成就2.0版的香蕉新樂園，邱冠蓉有信心只要撐過疫情，老店將重現昔日榮景。新團隊除了邱冠蓉，包括總經理徐有志及股東王釭坪都是經營餐飲多年，他們也看好後疫情時代報復性商機，加上三倍券上路激勵，持三倍券消費滿1千元可抵200元。