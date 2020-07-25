長期違法占用市有地傾倒垃圾　南市府疑放任不管

▲民眾侵占市有地，不但違法使用，甚至出售「使用權」。（圖／民眾提供）

▲認養契約載明設置類別為臨時停車場，實際是養流浪狗。（圖／民眾提供）

▲建築廢棄物四處堆置，數量可觀。（圖／民眾提供）

台南市政府的市有地疑長期遭違法占用，傾倒及焚燒建築廢棄物與垃圾，也有向市府承租市有地後，再轉租他人牟利，或是認養市有地，卻未依契約而另作它用，甚至有人出售市有地「使用權」，民眾蒐證後指控，市有地諸多違法亂象，市有地的管理機關疑皆知情，卻放任不管。舉報者說，台南南區國民路某處市有地，係屬台南市民政局管理，起初由江姓與郭姓兩名男子一起占用，該地輾轉由吳男占用，109年5月，楊姓女子得知吳男積欠陳女15萬，楊女遊說雙方，讓吳男以該市有地「使用權」抵掉陳女債務後，再以175萬元賣給陳女，楊女則從中賺取仲介費。舉報者指，陳女買下該市有地「使用權」後，即將該市有地給其兄陳男使用，陳男疑是從事建築廢棄物清除，就將收來的建築廢棄物或垃圾任意棄置於該市有地上，多次在深夜焚燒建築廢棄物或垃圾，嚴重製造環境及空氣汙染；陳男大喇喇違法，更四處嚷嚷，稱他妹妹買了一塊地讓他丟垃圾。舉報者說，該市有地周邊仍有墳墓，陳男疑似會將撿乾淨了的墓填平，「非法侵占」逐漸擴大使用範圍。鄰近該市有地，有一塊教育局管理的市有地，舉報者說，多年前陳女以230萬元，從上述的江男手上買下「使用權」，向教育局變更承租人後，陳女搭建鐵皮屋分租牟利，每月收租數萬元。107年7月，陳女借台南市流浪動物愛護協會身分，認養南區某處教育局管理的市有地，契約載明設置類別為「臨時停車場」，陳女卻在該市有地收容流浪狗，經人檢舉，教育局竟回覆契約所載係「誤植」，舉報者質疑，市有地管理機關必須現場勘查，確認設置類別及用途後，才能與認養者訂定契約，怎麼可能「誤植」？教育局難道沒派人至現場勘查確認？舉報者說，這些違法亂象已超過20年以上，市府相關單位疑似知悉，卻放任不管，「這是嚴重瀆職、行政怠惰，甚至可能圖利特定人士，希望台南市長黃偉哲下令徹查」。教育局秘書室主任郭同杉表示，縣市合併前，有許多市有地已遭民眾占用，縣市合併後，財稅局將各機關用地移交各機關管理，管理機關發現有些市有地，在移交前已遭民眾占用，遂向占用者收取「占用使用補償金」，讓占用者繼續使用，而每年的「占用使用補償金」係依公告地價的5%乘以占用面積去計算；因此，江男及陳女不是向教育局「承租」該地，而是「占用」。依郭同杉所述，教育局並沒有與占用者訂定任何契約，換言之占用者可以不受任何制約，隨意使用。民政局殯葬管理所則表示，針對舉報者所指內容，完全無所知悉，將立即進行調查釐清。