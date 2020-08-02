美食巷仔內／火鍋控別錯過海撈食堂　「大碗擱滿墘」

▲海撈食堂的龍王鍋，兼具海陸雙口味，尤其龍船裝盛的海鮮食材，真的是海撈，干貝、鮮蝦及鮮魚等，應有盡有。（圖／金武鳳攝，2020.7.27）

▲海撈食堂主打海鮮鍋，夏日吃來最爽口，這鍋鱸魚火鍋，搭配蛤蜊及蔥花薑絲等，鮮美滋味讓人欲罷不能。（圖／金武鳳攝，2020.7.27)

▲海撈食堂迎合網美風，店內牌潢很浪漫，特設一座網美牆，滿滿花飾，滿足拍照打卡需求。（圖／金武鳳攝，2020.7.27)

台中人是「火鍋控」，無肉不歡，即使大熱天，冷氣強開，一樣能樂在火鍋美味中，位於龍富路的「海撈食堂」，老闆洪文松就是看好台中火鍋市場，原本從事外燴採買，3年前毅然搶進，端上桌的食材，不只新鮮，盤盤「大碗擱滿墘」。洪文松從事外燴採買多年，對食材十分了解，哪裡可以買到好食材，食材新不新鮮、肥不肥美？完全逃不過他的法眼。只是，隨著餐廳一家一家開，外燴生意日漸沒落，40歲興起轉業念頭，選擇最火紅的火鍋業，一則看好台中人愛吃火鍋，市場商機大。二則不離本行，擁有專業優勢。洪文松選在台中龍富路開店時，深切了解台中火鍋市場競爭激烈，決定採取「湯好料實在」策略，要以品質取勝。為此，食材堅持新鮮外，湯頭天天親自熬煮，當天用不完的就倒掉。洪文松說，採用昆布及蔬果熬燉的湯頭，保證喝多了也不口渴。至於海鮮肉品，用多少叫多少，寧可多花一些食材耗損成本，也不願打壞自己招牌。就這樣，慢慢打出湯好料實在口碑，吃過的客人都說讚，回客率很高。最讓客人滿意的是，食材新鮮「吃免驚」。憑著做外燴採買多年經驗，洪文松嚴選的食材，包括低脂雞肉，宜蘭著名櫻桃鴨，及雲林梅花豬、培根豬油花適中等，吃來對健康無負擔。至於牛肉選擇性更多，有培根牛、Choice板腱牛肉及沙朗牛、Prime霜降牛肉和牛小排，以及培根羊、香嫩小羊肩肉等，端上桌都是大碗擱滿墘。其中，海撈食堂的招牌海鮮火鍋，主打蛤蜊香菇雞鍋，新鮮蛤蜊摻入香菇、紅棗及枸杞煮，湯頭鮮甜味美，涮著低脂雞肉吃，夏天吃來最爽口，人氣超夯。海撈食堂與市場最大區隔是，海鮮鍋口味多，例如鱸魚鍋現切鱸魚塊，滿滿一大盤，讓客人大讚「老闆真大方」。龍王鍋以海鮮船擺盤呈現，食材切合「海撈」店名，舉凡泡酒活蝦、東石肥蚵、干貝、生魚片、中卷和蛤蜊都吃得到，饕客必點。