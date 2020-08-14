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職人匠心2／守住花板雕刻命脈　陳佐民取文化部匠師資格

記者陳惲朋/嘉義報導
calendar_today2020-08-14 08:00:00

▲「不但要雕得漂亮還要快」，這是陳佐民大師對花板雕刻技術的自信。(圖／記者陳惲朋攝）
▲「不但要雕得漂亮還要快」，這是陳佐民大師對花板雕刻技術的自信。(圖／記者陳惲朋攝）
日本和室建築裝飾菁華的「欄間雕刻」，台灣俗稱「花板雕刻」，台灣早期木材資源豐沛，嘉義曾是優質木材輸出重鎮，如今却因時代變遷致榮景已過，目前全台碩果僅存陳佐民大師仍精攻花板雕刻，為守住產業命脈；陳佐民大師去年前往文化部取匠師資格，今年再受聘至嘉義市政府執教。

▲為延續台灣花板雕刻命脈，陳佐民大師致力傳承。(圖／記者陳惲朋攝）
▲為延續台灣花板雕刻命脈，陳佐民大師致力傳承。(圖／記者陳惲朋攝）
63歲的花板雕刻大師陳佐民，40年前經過3年紮實的訓練，才出師成為木材雕刻師；不論雕花、雕鳥或雕風景名勝，陳佐民不但能雕得唯妙唯肖，還能快速完成，這是別人無法比擬之處。

▲花板雕刻大師陳佐民賢伉儷。(圖／記者陳惲朋攝）
▲花板雕刻大師陳佐民賢伉儷。(圖／記者陳惲朋攝）
生長在嘉義縣的偏鄉六腳鄉下，陳佐民從小就喜歡繪畫，就讀建教合作的高工時，就主動爭取安排到花板工廠實習；因為有濃厚的興趣為基石，所以每天課後的晚上，及寒、暑假期間，都能堅持毅力的不斷在工廠學習與磨練，打下花板雕刻技藝熟生巧的深厚基礎。

歷經3年紮紮實實的磨練，陳佐民才出師就業，從製圖到作品的產出，都難不倒他；敏銳聰慧的陳佐民，因為經常看到主要出口的日本貿易商，經常前來嘉義洽商花板雕刻的訂單，於是先見的運用時間，開始勤學日語，即使工作時，也能珍惜時間，運用於背誦學習日語，終於在2008年時取得級數最高的「日本語能力認定1級證書」，並能自在的以日語與日本客戶交流、洽商。

「不但要雕得漂亮還要快」，這是陳佐民大師對花板雕刻技術的自信，接受日本貿易商訂單期間，日商曾指派專業的雕刻師來台輔導陳佐民，讓陳佐民大師因而能夠雕刻出等同日本大師級的和室建築裝飾文化與精髓，不論是綿延山巒、立體橋梁、花禽鳥獸等，均能栩栩如生的倚立欄間。

即使平凡無奇的木板，一經大師的巧手，必展風華的令人嘖嘖稱奇，大師作品相當受到日本人的喜愛，來自日本的訂單源源不絶。

▲不論雕花、雕鳥或雕風景名勝，陳佐民大師不但能雕得唯妙唯肖，還能快速完成。(圖／記者陳惲朋攝）
▲不論雕花、雕鳥或雕風景名勝，陳佐民大師不但能雕得唯妙唯肖，還能快速完成。(圖／記者陳惲朋攝）
近年因日本經濟不振，復因311大地震後西式建築興起，需求花板雕刻的傳統日式建築逐漸沒落，台灣的工藝師也因而碩果僅存陳佐民大師苦撐；為免珍貴的木雕技藝走入歷史，陳佐民大師去(108)年取得文化部匠師資格，並受聘到嘉義市文化局開班授課，只為延續台灣花板雕刻的命脈。

嘉義市文化局副局長林金龍指出，嘉義市原為阿里山林場木材的集散地，所以擁有「林業之都」的美譽，當時木雕師的人力充足，花板雕刻產業興盛；近因受到現代建築影響，如今碩果僅存陳佐民大師，為傳承花板雕刻，特別開設「欄間雕刻木作傳習工作坊」，禮聘大師擔任講座培育鑿花人才。

 

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關鍵字

林金龍 嘉義市 陳佐民 欄間雕 匠師資格 花板雕

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