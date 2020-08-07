美食巷仔內／全屏東最愛炒飯的男人　用黑糯糙米炒出健康

炒飯這道人人都吃過的家常料理，如何才能拿下屏東第一的殊榮？隱身巷弄內的炒飯館，從「米」開始就下足功夫，「黑糯糙米」加上自製的豬油與蔥油作為基底油，搭配精湛炒飯功力，讓不少饕客慕名而來，每天至少要備足3至4大鍋的黑糯糙米才能滿足需求。



▲屏東超火紅的隱藏版美食「阿漢專業炒飯館」躲在屏東中山公園對面民權路巷弄內，是饕客口耳相傳的炒飯聖殿。（圖／記者陳美嘉攝，2020.08.03） 屏東超火紅的隱藏版美食「阿漢專業炒飯館」躲在屏東中山公園對面民權路巷弄內，是饕客口耳相傳的炒飯聖殿。創辦人蔡明漢指出，店內以各式炒飯為主打，除了配料多元，也擅長將「國產米」的優點發揮到淋漓盡致。



▲ 黑糙米鮭魚抱卵加起司炒飯，口感軟Ｑ又繽紛，像鮭魚在嘴中跳舞。（圖／記者陳美嘉攝，2020.08.03） 蔡明漢說，黑糯糙米做法很「厚工」，須先浸泡在水中長達6小時以上，才能下鍋煨煮，因工序繁瑣冗長，市面上幾乎沒有「全糙米炒飯」，因此，甫一推出，就獲得好評，還在農糧署「炒飯王」比賽中獲得「屏東第一炒飯」的殊榮。



▲ 店內人氣炒飯有「彩鑽三杯雞黑糯糙米」、雞排起士、鮭魚、三杯雞、與泰式打拋肉等多種口味。（圖／記者陳美嘉攝，2020.08.03）

店內人氣炒飯有「彩鑽三杯雞黑糯糙米」、雞排起士、鮭魚、三杯雞、與泰式打拋肉等多種口味，其中「黑糙米鮭魚抱卵加起司炒飯」鮭魚搭配柳葉魚卵，口感軟Ｑ又繽紛，就像鮭魚在嘴中跳舞。



▲黑糯糙米做法很「厚工」，甫推出就獲得好評。（圖／記者陳美嘉攝，2020.08.03） 其中最受矚目的「黑糯糙米炒飯」由黑糯糙米、長糙米與藜麥組成，因健康取向深受饕客喜愛，蔡明漢說，一般市售五穀米，有參雜白米與黑米等，而阿漢炒飯純粹只使用黑糯糙米，此外，烹飪方法門檻高，像使用優質的沙拉油、自製的豬油與蔥油作為炒飯的基底油，且定時使用固定的量尺，導入標準作業流程，每次均使用固定的油量，為消費者的健康把關，兼具傳統炒飯的口感又滿足健康需求。



