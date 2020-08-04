8月5日起不得散佈選舉民調　臉書、LINE轉傳也觸法

高雄市第3屆市長補選投票日將於8月15日舉行，高市選委會指出，依照選罷法規定，自8月5日凌晨零時起至投票日投票時間截止前，任何人都不得再發布或散布民調，否則可能被處50萬元以上500萬元以下罰鍰。市選委會表示，公職人員選舉罷免法第53條第2項規定，政黨及任何人於投票日前10日起至投票時間截止前，不得以任何方式，發布有關候選人或選舉之民意調查資料，也不能加以報導、散布、評論或引述。選委會並舉例，過去常見的違規受罰案例包括：一、 電視或報章雜誌新聞報導內容、節目主持人或來賓講述內容，或者平面媒體專欄文章內容，涉及報導、引述或評論相關民調資訊。二、 政黨及候選人在從事競助選活動的最後關頭，為了催票拉抬選情而公開宣講引述相關民調。三、 一般民眾因大意或不諳規定，用臉書、LINE或其他社群通訊媒體，將含有民調的資訊轉發出去，因而構成散布民調。選委會提醒，受到選罷法規範的並不限於專業機構的正式民調，因此在法令禁止期間，即使散布或引用的是不實的或非正式的民調資料，仍然適用於相關處罰規定；並特別呼籲政黨、民調機構、媒體及市民大眾，都能共同遵守選罷法規定，避免抱持行險僥倖心態或因疏忽不慎而受到重罰。