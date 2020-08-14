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職人匠心／巧手讓老行業新生　達人傳承技藝各有千秋

記者陳問荷/綜合報導
calendar_today2020-08-14 08:00:00

▲糊紙工藝「金門師」翁文林早期工作照，製作了不少活靈活現的神偶及舞龍舞獅。（圖／金門縣文化局提供）
▲糊紙工藝「金門師」翁文林早期工作照，製作了不少活靈活現的神偶及舞龍舞獅。（圖／金門縣文化局提供）
不少人心懷創業夢，打造了台灣的口碑餐飲或文創品牌，但同時也有一群人們為了傳統行業投入畢生心血，並做出令人刮目相看的成績，《NOWnews今日新聞 》蒐集了全台六位用赤子之心傳承家業的「專業職人」，帶你一窺各行業中精心之作。

雕刻需要的不僅是技術，更需要藝術家般的眼光，在日本和室建築中畫龍點睛的「花板雕刻」，曾為木材輸出重鎮的嘉義有一位大師陳佐民，堅持用創作藝術的方式刻下每一刀，更有日商曾指派專業的雕刻師來台輔導，讓他的作品不只精細更有著美感，為台灣留下了珍貴的木雕技藝；若說到雕刻，更不可缺少一組好的「雕刻刀」，鹿港鎮傳承三代的新工和鐵工廠，沿自中國大陸南系不斷敲打的鍛鐵古法，日日忍受著火爐旁近千度高溫，就是要打造比機器更有溫度、又順手的雕刻工具。

▲陳佐民老師（中）傳承技藝。（圖／嘉義市政府提供)
▲陳佐民老師（中）專精台灣花板雕刻，更到嘉義市政府授課，傳承技藝。（圖／嘉義市政府提供)
在台灣，民俗技藝與神明有著密不可分的文化關係，你可曾注意過神明頭上閃閃發亮的頭飾嗎?台南「打銀街」上有一間專門為神明量身打造「銀帽」的啟豐銀帽工藝社，林盟修繼承父親衣缽，親手打造神明頭上的精品，從台北霞海城隍廟到新港天后宮都看得到；來自金門的大師翁文林，則用糊紙為神像、舞龍舞獅戲偶貢獻了大半生，打造出的作品栩栩如生、惟妙惟肖。

▲一頂銀帽5至7天完成，但1年後才能交貨。（圖／記者陳聖璋攝，2020.07.20）
啟豐銀帽工藝社打造神明頭上閃亮亮的銀帽，需要細心也要功夫。（圖／記者陳聖璋攝，2020.07.20）
生活在這片土地上，農業是養活人口的基本，怎能少了一把好犁頭?台中南屯老街僅存一間慶隆犁頭店，七年級生蔡進永捨棄白領工作、從頭開始學打鐵，發揮新生代創意，開放校外教學參觀、體驗，為老行業注入新活水；在外忙碌了一天以後，最期待的就是回到遮風擋雨的家，澎湖位處離島，先民從海取材，𥑮、玄武岩成為建材，如何蓋得冬暖夏涼又美觀牢固，可需要過人的技術，吳通壽家族兩代傳承先民智慧，留下古老又別有風味的建築。
 

職人匠心1／南屯僅存犁頭店　蔡進永「跳火坑」扛祖業 職人匠心2／守住花板雕刻命脈　陳佐民取文化部匠師資格 職人匠心3／神明帽找他就對了　台南「啟豐銀帽」超專業 職人匠心4／守護傳統建築　吳家傳承硓𥑮石堆疊工法 職人匠心5／兄弟齊心千錘百鍊　堅持古法手工打造雕刻刀 職人匠心6／翁文林糊紙技藝超群　獲金門文化獎

關鍵字

建築 工藝 傳統 雕刻 百年

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