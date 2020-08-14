一枚停車票卡感應扣　王姓貨車司機吃上侵占官司

今年5月底彰化市民族路一處停車場，46歲王姓貨車司機他完成繳費後卻掉下兩個圓形感應磁扣停車票卡，他隨手都拿走後，一個投幣離場，另一個留在身上攜出停車場，沒想到因為這個舉動，讓他吃上官司，彰化地檢署檢察官調查，認為雙方只是有誤會，予以偵結不起訴，讓他鬆了一口氣。

▲王姓貨車司機他完成繳費後卻掉下兩個圓形感應磁扣停車票卡，他隨手都拿走後，沒想到因為這個舉動，讓他吃上官司。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.08.14）

警方調查發現，王男前往自動繳費亭繳費之前，有另一名女車主繳完費卻忘記取走磁扣，轉身要回繳費亭拿時發現票卡已經不見，人車都被卡在停車場內無法離場，最後停車場業者向原告索取遺失感應扣的500元

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當時女車主急著打電話聯繫停車場業者，希望能調閱監視器，但業者可能認為是女子自己遺失，因此竟叫女子報警提告，才願意配合調閱監視器畫面查證。

女車主也從桃園到彰化開庭共花費2500元，王先生覺得自己有部分疏失，因此付一半費用跟原告和解，最終事件和平落幕，但也提醒別人的感應扣別亂拿，小心觸犯侵占遺失罪，恐挨罰。

王男表示，到案做筆錄，以為還感應扣就沒事，結果警方說侵占罪是公訴罪，無法撤銷，未料6月就接到侵佔案件傳票，6月19日出庭說明，他向檢方解釋原由，原告也向檢方表示，因為業者表示需提告，才能調閱監視器，目的只是要回感應扣。

偵查庭上檢察官聽完雙方說法後，認為應該只是有誤會；彰檢指出，偵查後認為王男主觀上並沒有侵占犯意，因此予以不起訴處分。考量原告專程請假開車從桃園南下彰化開庭，共花費約2500元，王男自認有過失，雙方同意各付一半，當場王男也賠償原告女子1200元，達成和解。

▲停車場感應扣別亂拿，小心觸犯侵占遺失罪，恐挨罰。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.08.14）

王男表示，當天繳費後發現，感應扣孔先有1枚，後來又掉下來1枚，不清楚哪個是他的，就都拿走了，沒想到此舉已觸法，多出這枚感應扣明日會拿去停車場歸還，向業者索回500元。

執業律師廖國竣指出，雖然停車場代幣價值雖不高，但仍屬於他人，即業者之財產，不可隨意取走；擅自攜離停車場，仍可能符合刑法侵占罪「易持有為所有」構成要件，可處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科3萬元以下罰金。