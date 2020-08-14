🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 地方

一枚停車票卡感應扣　王姓貨車司機吃上侵占官司

記者陳雅芳／彰化報導
calendar_today2020-08-14 20:40:00

▲一個私人停車場成本50元的停車票卡感應扣，讓王姓貨車司機吃上侵占官司。（圖／民眾提供 記者陳雅芳翻攝，2020.08.14）
▲一個私人停車場成本50元的停車票卡感應扣，讓王姓貨車司機吃上侵占官司。（圖／民眾提供 記者陳雅芳翻攝，2020.08.14）
今年5月底彰化市民族路一處停車場，46歲王姓貨車司機他完成繳費後卻掉下兩個圓形感應磁扣停車票卡，他隨手都拿走後，一個投幣離場，另一個留在身上攜出停車場，沒想到因為這個舉動，讓他吃上官司，彰化地檢署檢察官調查，認為雙方只是有誤會，予以偵結不起訴，讓他鬆了一口氣。

▲王姓貨車司機他完成繳費後卻掉下兩個圓形感應磁扣停車票卡，他隨手都拿走後，沒想到因為這個舉動，讓他吃上官司。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.08.14）
▲王姓貨車司機他完成繳費後卻掉下兩個圓形感應磁扣停車票卡，他隨手都拿走後，沒想到因為這個舉動，讓他吃上官司。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.08.14）
警方調查發現，王男前往自動繳費亭繳費之前，有另一名女車主繳完費卻忘記取走磁扣，轉身要回繳費亭拿時發現票卡已經不見，人車都被卡在停車場內無法離場，最後停車場業者向原告索取遺失感應扣的500元當時女車主急著打電話聯繫停車場業者，希望能調閱監視器，但業者可能認為是女子自己遺失，因此竟叫女子報警提告，才願意配合調閱監視器畫面查證。

女車主也從桃園到彰化開庭共花費2500元，王先生覺得自己有部分疏失，因此付一半費用跟原告和解，最終事件和平落幕，但也提醒別人的感應扣別亂拿，小心觸犯侵占遺失罪，恐挨罰。

王男表示，到案做筆錄，以為還感應扣就沒事，結果警方說侵占罪是公訴罪，無法撤銷，未料6月就接到侵佔案件傳票，6月19日出庭說明，他向檢方解釋原由，原告也向檢方表示，因為業者表示需提告，才能調閱監視器，目的只是要回感應扣。

偵查庭上檢察官聽完雙方說法後，認為應該只是有誤會；彰檢指出，偵查後認為王男主觀上並沒有侵占犯意，因此予以不起訴處分。考量原告專程請假開車從桃園南下彰化開庭，共花費約2500元，王男自認有過失，雙方同意各付一半，當場王男也賠償原告女子1200元，達成和解。

▲停車場感應扣別亂拿，小心觸犯侵占遺失罪，恐挨罰。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.08.14）
▲停車場感應扣別亂拿，小心觸犯侵占遺失罪，恐挨罰。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.08.14）
王男表示，當天繳費後發現，感應扣孔先有1枚，後來又掉下來1枚，不清楚哪個是他的，就都拿走了，沒想到此舉已觸法，多出這枚感應扣明日會拿去停車場歸還，向業者索回500元。

執業律師廖國竣指出，雖然停車場代幣價值雖不高，但仍屬於他人，即業者之財產，不可隨意取走；擅自攜離停車場，仍可能符合刑法侵占罪「易持有為所有」構成要件，可處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科3萬元以下罰金。

關鍵字

感應扣 票卡 監視器 侵占罪 投幣 停車 動繳費亭

NOW民調中心

票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

繼續作答
跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

繼續作答
看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

繼續作答

想看更多

[PR]雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]：羅霈穎死因出爐！藥物混用意外猝死 究竟服用藥物正確觀念有哪些？

：羅霈穎死因出爐！藥物混用意外猝死 究竟服用藥物正確觀念有哪些？

[PR]飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

[PR]一點也不恐怖！這種「人鬼戀」我可以！盤點８部超夯鬼韓劇推薦！

一點也不恐怖！這種「人鬼戀」我可以！盤點８部超夯鬼韓劇推薦！

[PR]通路「口罩開賣時間」懶人包！屈臣氏、大樹藥局14號接連賣

通路「口罩開賣時間」懶人包！屈臣氏、大樹藥局14號接連賣

[PR]港區國安法／港警大動作逮捕黎智英等人 香港新聞自由末日？

港區國安法／港警大動作逮捕黎智英等人 香港新聞自由末日？

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]【後篇】除了戴頭套外，回家該如何居家照護術後毛寶貝呢？！

【後篇】除了戴頭套外，回家該如何居家照護術後毛寶貝呢？！

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

韓國瑜出現　藍綠白三方有「異」見

韓國瑜出現　藍綠白三方有「異」見

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]不運動不禁食照樣瘦！6款清腸胃蔬果汁　「正確時間」喝身材小一號

不運動不禁食照樣瘦！6款清腸胃蔬果汁　「正確時間」喝身材小一號

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽