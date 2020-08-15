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8月17日起　台南市這些場所需配戴口罩

記者陳聖璋 / 台南報導
calendar_today2020-08-15 10:50:26

▲台南市自8月17日起，進入這些場所需配戴口罩。（圖／台南市衛生局提供）
▲台南市自8月17日起，進入這些場所需配戴口罩。（圖／台南市衛生局提供）
全球新冠肺炎疫情嚴峻，統計至8月14日止，全球確診病例達20,879,858人次，死亡病例為755,719人次，致死率達3.62%，加強國內社區防疫工作，刻不容緩。

為防範新冠肺炎社區傳播，自109年8月17日起，民眾至台南市政府公告指定場所或參與活動，應配戴口罩；指定場所或活動負責人、管理人或業者應張貼戴口罩之防疫措施公告於明顯處，並確實執行配戴口罩防疫措施；經提醒、勸導仍不戴口罩者，應拒絕不配合者進入該場所。

▲衛生局提醒市民朋友，做好配戴口罩的防疫措施。（圖／台南市衛生局提供）
▲衛生局提醒市民朋友，做好配戴口罩的防疫措施。（圖／台南市衛生局提供）
南市府公告指定場所或參與活動，包括：

1.醫療照護機構→醫療院所、長照機構、社會福利（托育）機構。

2.大眾運輸→大眾運輸站與車廂。

3.賣場市集→觀光工廠、百貨公司、量販店。

4.教育學習場所→圖書館、補習班、Ｋ書中心。

5.展演競賽場所→藝文活動室內場所。

6.宗教場所→宗教遶境活動。

7.娛樂場所→八大行業、電影院。

8.大型活動→團體旅遊活動、占用道路活動。

9.其他場域→中央流行疫情指揮中心或衛生局新增公告之指定場所。

請市民朋友應做好配戴口罩的防疫措施，衛生局提醒，民眾及指定場所或活動負責人、管理人或業者應配合相關防疫措施，經本市轄管單位或執行稽查人員提醒、勸導後仍未改善者，將進行舉發程序，函送本局依傳染病防治法第七十條第一項第二款（民眾）或第三款（負責人、管理人或業者）處新台幣三千元以上一萬五千元以下罰鍰。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

口罩 防疫措施 勸導 疫情 新冠肺炎

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