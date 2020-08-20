台南維冠大樓倒塌求償50億　法院判賠4.5億元

台南地院行政庭長林福來指出，原告蔡姓民眾等128人，對被告林明輝（維冠公司負責人）、張魁寶（建築師，維冠大樓名義上設計、監造人）、鄭進貴（建築師，維冠大樓實質上設計、監造人）、洪仙汗（維冠公司設計部經理）、大合鑽探技術顧問有限公司（下稱大合公司）、鄭東旭（大合公司技師）及胡家禎（大合公司負責人）提出侵權行為損害賠償事件，判決如下。
一、被告林明輝、張魁寶、鄭進貴、洪仙汗及鄭東旭應連帶給付原告「損害賠償准許金額」金額（128名原告此項判准之金額，合計為3億5千餘萬元及法定遲延利息）。
二、被告大合公司及鄭東旭應連帶給付原告「損害賠償准許金額」（128名原告此項判准之金額，合計為3億5千餘萬元及法定遲延利息）。
三、被告林明輝、張魁寶、鄭進貴及大合公司應連帶給付原告「損害賠償准許金額」金額（128名原告此項判准之金額，合計為3億5千餘萬元及法定遲延利息）。
四、前三項所命之給付，如任一被告已為全部或一部之給付者，其餘被告就其給付之範圍內，同免給付之責任。
五、被告林明輝、張魁寶、鄭進貴及大合公司應連帶給付原告「1倍懲罰性賠償金」（128名原告此項判准之金額，合計為1億餘元及法定遲延利息）。
六、原告其餘之訴駁回。
合議庭指出，被告林明輝原係維冠建設有限公司（下稱維冠公司）負責人，1992年間擇定坐落台南市永康區大灣段7597、7598地號土地，施工興建維冠大樓，並對外進行銷售。惟台南市於2016年2月6日凌晨3時57分發生芮氏規模5級地震（0206地震），維冠大樓因結構計算、繪製建築設計圖及施工、監造等錯誤與缺失致發生倒塌。
被告林明輝、洪仙汗、張魁寶、鄭進貴、鄭東旭、胡家禎及大合公司因維冠大樓倒塌造成死傷，應負侵權賠償責任，原合計請求金額為49億9971萬1314元，法院判賠約4.5億元。
據了解，2016年台南大地震，造成永康「維冠大樓」倒塌案，造成115人死亡、104人輕重傷，維冠大樓負責人林明輝、建築師張魁寶、鄭進貴、設計部經理洪仙汗、大合鑽探結構技師鄭東旭等5人，被控「業務過失傷害致死罪」，法院一、二審都判5人各5年有期徒刑、各併科最高罰金9萬元；最高法院駁回上訴，全案定讞。
民事求償方面，部分受災戶與家屬、消基會、法扶會、台南地檢署已陸續各向林明輝等5人提起民事求償官司6案，累計約155億多元，相關訴訟審理中。