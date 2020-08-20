影／芬園農會攜手文德國小　學童體驗古法烘焙龍眼乾

彰化縣龍眼種植面積約670公頃，為全台第四名，前正值龍眼盛產期，且龍眼收成時間非常短，芬園鄉農會四健會今（20）日邀在地的文德國小學生一起到社區生產龍眼的農家，進行「龍眼」食農教育，每一位小朋友親自動手去體驗每個過程，是非常有意義的食農教育體驗活動。

▲芬園鄉文德國小學生到社區生產龍眼的農家，進行「龍眼」食農教育的體驗活動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.20）

「龍眼」食農教育透過在地農夫許尊仁的介紹，讓小朋友瞭解龍眼的生產以及相關農作知識，接續讓小朋友親手摘取龍眼、剪龍眼枝，並介紹如何製作龍眼乾的過程，由於龍眼的收成季節非常的短，為了增加龍眼的食用及保存，在地的農家透過修枝的龍眼木再利用，採用烘焙法，即為「落、烘、脫、翻」等步驟來將龍眼加工成龍眼乾。

其中「落」是指將龍眼採收後放置於焙灶上；「烘」是指生果烘焙：「脫」是指乾果脫枝；「翻」是指烘焙過程中的攪動，而翻的過程也要注意不能讓龍眼烘焦，都是很大的學問。而一輩子務農的長輩也能夠透過口述教導的過程中，將他的經驗傳承下來，同時透過農會協助成為導覽的文化傳業。

▲小朋友瞭解龍眼的生產及讓小朋友親手摘取龍眼、剪龍眼枝。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.20）

芬園鄉農會黃翊愷總幹事表示，農會特別邀請到學區內的文德國小小朋友一起來參與，讓小朋友能夠從小瞭解在地農作的技藝，雖然他們不一定學會或者從事農作，但是能夠透過這樣的學習，瞭解在地家鄉的產業。

校長李政穎表示，透過農會四健會的協助，帶領學生來到社區內農家，認識龍眼的農作體驗，對學生也是非常特別的食農教育學習，尤其在地學區內都是務農為主，學生透過這樣活動的安排，能夠更認識家鄉內的產業。

▲在地的農家採用烘焙法，即為「落、烘、脫、翻」等步驟來將龍眼加工成龍眼乾。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.20）

過程中很多小朋友也是第一次看到古法烘焙龍眼乾的爐灶還有竹篾，對能夠親自來體驗採龍眼及使用竹篾，都覺得十分有趣。