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柯文哲訪嘉義　為總統大選超前部署？他說「想太多了」

記者陳惲朋／嘉義報導
calendar_today2020-08-23 15:15:07update2020-08-23 15:15:23

▲台北市長柯文哲帶著2員大將到嘉義為募款路跑活動鳴槍。(圖／記者陳惲朋翻攝)
▲台北市長柯文哲帶著2員大將到嘉義為募款路跑活動鳴槍。(圖／記者陳惲朋翻攝)
台北市長柯文哲今（23）天上午，帶著立委蔡碧如及學姐蔡瀞瑩等2位大將到嘉義縣北回歸線為「2020嘉義國際啤酒馬拉松活動」鳴槍，為「社團法人台灣雷特氏症病友關懷協會」募款，並與地方人士餐敘，媒體詢問是否為2024總統選舉布局？柯文哲直接回答：想太多了！

柯文哲所組的台灣民眾黨，今天上午結合2020嘉義國際啤酒馬拉松活動，一起為「社團法人台灣雷特氏症病友關懷協會」進行募款，柯文哲親自帶著蔡碧如及黃瀞瑩等人南下為馬拉松比賽鳴槍，柯文哲針對媒體提問，多次參與包括日環食、路跑活動，是不是為2022招兵買馬？柯未經思索的回答，啊！想太多了！今天是因為路跑活動，當做散心，要捐錢給雷特氏症基金會，下午順便做些公益活動。

對台灣選舉看法，柯文哲說，單一席次的選舉，在兩大黨都已經長期經營的狀態下，小黨不太容易出手，反而是多席次的議員比較有機會，對參與過的選舉，我們會把問題蒐集起來，內部進行研究，思考未來的策略要不要做改變。

對為2024總統選舉提前部署的提問，柯文哲用台語回答說，我告訴你，你們都想太多了！每天做該做的事情要做，然後順其自然，這樣就好了，人活在世界上不必老是想著一定要做什麼事情，照這樣走，每天還是要過日子；媒體帶風向，但研究彰化縣衞生局的事，發現媒體帶風向是變來變去的，我們的資源有限，有時要做必要的轉戰；事情從頭聽到尾，不會有什麼問題，但台灣的媒體會把後面剪掉，只播前面，然後再加名嘴操作，歐威爾在寫小說「1984」的時候，没想到在今天的台灣是變成這樣的局面，但既然已成政治事實，我們就想想看要怎麼解決！

關鍵字

馬拉松 蔡瀞瑩 蔡碧如 柯文哲 嘉義 總統選舉

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