品茗頭家／一杯好茶靠真功夫　茶農用堅持種出好味道

號稱「慈峰西毒歐陽鋒」、讓茶蟲鬼見愁的賴永富，花了好幾年的時間，願意放下農藥、用「益生菌酵素」生態循環的概念，告訴

伍家田在這耕耘了20 多年，他不嫌焙茶工作繁複，即使一天要花上12個小時以上、至少還得翻上15~20次，他笑說自己就是著了「炭焙烏龍」的道，他堅持用玉米當肥料、用龍眼木烘焙，笑說再辛苦也要讓顧客喝到香氣濃郁的茶；在台東鹿野，無人不知、無人不曉的便是以「紅烏龍」拿下70面金牌的博雅齋，齋主吳秋伶說，為了守護台東這塊美麗的淨土，博雅齋堅持自然農法，人工除草、僅用有機肥料，「希望有更多的人因為喝過我們家的茶，願意更用心來認識台灣茶。」

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