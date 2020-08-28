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品茗頭家／一杯好茶靠真功夫　茶農用堅持種出好味道

記者陳問荷/綜合報導
calendar_today2020-08-28 07:55:00

▲台灣產茶有著兩百多年的歷史，且打造了多茶種、高品質的口碑。（圖／記者李克明攝影）
▲台灣產茶有著兩百多年的歷史，且打造了多茶種、高品質的口碑。（圖／記者李克明攝影）
台灣產茶有著兩百多年的歷史，是重要的經濟作物，行銷全球更被盛讚，不只代表了「台灣味」的飲料，更是一種在地文化；小小的島上、不同的地質條件，可以種植出不同風味的茶，《NOWnews今日新聞》這次藉由全台六位茶農的巧手，帶您來一趟品茶之旅。

南投是出了名的「好山、好水、好風光」，也是台灣最大茶產區，幾乎全南投縣的每個鄉鎮均有產茶，但高山茶除了甘甜，難道也能做到源頭無毒嗎？曾經號稱「慈峰西毒歐陽鋒」、讓茶蟲鬼見愁的賴永富，花了好幾年的時間，願意放下農藥、用「益生菌酵素」生態循環的概念，告訴消費者這是有可能的；而海拔將近2000公尺的馬烈霸部落，從製茶師轉為茶農的黃勝豐，在眾多茶種之間獨愛紅心軟枝烏龍，儘管其產量比起更適應環境的青心烏龍少了兩成，他仍然堅持要推廣自己的心頭好，終在2018年得到國際風味評鑑所頒發水晶獎盃肯定。

甚麼原因讓前景看好的電腦工程師，願意辭去工作回到梨山從頭學種茶？陳孟智繼承父志，不願意讓父親辛苦打造的品牌就此中斷，運用工程師嚴謹的性格，並且認真請教其他茶農，讓家中品牌再度發光，於2020年獲得仁愛鄉農會高山茶王特等獎的殊榮；奇萊茶區茶農許瑞麟年近半百，但不減對茶的熱愛，考上大同技術學院茶葉系繼續進修，提出「看根不看葉」就能知道茶葉優劣、養分夠不夠，他驕傲地說，我種出的茶就等於我的人。

講到台灣茶，絕不能不提阿里山，伍家田在這耕耘了20 多年，他不嫌焙茶工作繁複，即使一天要花上12個小時以上、至少還得翻上15~20次，他笑說自己就是著了「炭焙烏龍」的道，他堅持用玉米當肥料、用龍眼木烘焙，笑說再辛苦也要讓顧客喝到香氣濃郁的茶；在台東鹿野，無人不知、無人不曉的便是以「紅烏龍」拿下70面金牌的博雅齋，齋主吳秋伶說，為了守護台東這塊美麗的淨土，博雅齋堅持自然農法，人工除草、僅用有機肥料，「希望有更多的人因為喝過我們家的茶，願意更用心來認識台灣茶。」

品茗頭家／毒王變身無毒茶農　勇奪美食評鑑最高榮譽 品茗頭家／減產在所不惜　黃勝豐愛「紅心軟枝」烏龍成痴 品茗頭家／種茶不看葉子只看根　他這樣種出特等好茶 品茗頭家／阿里山茶界「怪咖」 　伍家田炭焙烏龍揚名 品茗頭家／承繼父志　陳孟智用梨山茶擦亮台灣品牌 品茗頭家／用紅烏龍拿下70面金牌　吳秋伶堅持無毒精神

關鍵字

飲料 台灣茶 高山茶 茶農 烏龍

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