美食巷仔內／老味道回來了！金牌「蔥油餅」港都再飄香

說到高雄具代表性的江淅菜餐廳，「祥鈺樓」絕對是首屈一指，這家老字號餐廳受疫情衝擊停業近半年；因為台灣疫情控制得當，加上房東降租、老員工的期盼，終於在8月份重新營業，金牌「蔥油餅」再度飄香港都、而純手工製作的「蘇式月餅」也重出江湖，甫開賣就有6000盒的佳績。



▲ 「玫瑰月餅」以新鮮玫瑰花瓣醃製的玫瑰醬，拌入各類堅果，吃完滿嘴玫瑰芳香，回味無窮。（圖／記者陳美嘉攝，2020.08.25） 高雄老字號江浙餐館「祥鈺樓」一入內熱鬧的氣氛、寒暄式的喧嘩，就像是過年家人團聚般的溫暖，充滿人情味，店內手路菜不少，其中金牌「蔥油餅」更是出了名的好吃，老闆朱金鴻說，這蔥油餅「小兵立大功」成了帶路貨，而好吃的秘訣就在「真材實料」，「蔥」要放得多，少一點就做不出這好滋味，因為餅皮厚實，採半煎炸的方式，讓外皮酥脆而內層Q彈、上桌時香氣四溢。



▲ 店内還有各式道地的江浙名菜。（圖／記者陳美嘉攝，2020.08.25） 店内還有各式道地的江浙名菜，都吸引許多老主顧，像是炒鱔糊、江南燻魚、雪菜百頁、素餃子、清蒸臭豆腐、北京烤鴨及炸元宵等。冷盤「紹興醉雞」酒味濃郁、肉質嫰而保有彈性；「炸元宵」外皮酥脆但內層又有麻糬的軟Q口感，搭配甜而不膩的芝麻內餡及糖粉，是極具人氣的點心。



▲ 店内有各式道地的江浙名菜。（圖／記者陳美嘉攝，2020.08.25） 中秋節才吃得到的正宗「蘇式月餅」絕對必嚐，以多種「堅果」及「水果乾」為主要食材，手工炒製，少油輕糖，滿溢食材本身的迷人風味，像是人氣「芝麻」口味，採用上等黑芝麻經反覆多次清洗去砂後、乾炒輾碎加糖精製。



朱金鴻說，「糖」的拿捏極為關鍵，多則太甜、少則會苦，每一個步驟都考驗師傅的真功夫。另外還有椒鹽、玫瑰、百果、棗泥、豆沙等共6種口味。用料實在、皮薄餡多、甘甜不膩，而且不含防腐劑，既享受美食又確保健康。



▲ 老闆朱金鴻說，「蘇式月餅」少油輕糖、用料實在、皮薄餡多、而且不含防腐劑，既享受美食又確保健康。（圖／記者陳美嘉攝，2020.08.25）



