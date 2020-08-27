是假的！網謠傳被檢舉達人檢舉用這招可申訴成功被打臉

▲台南市交通局交通事件裁決中心主任何梅錦指出，遭檢舉的民眾，通常違規事證相當明確，不會因攝影或拍照設備而影響其違規事實。（圖／民眾提供）

民眾若需檢視被檢舉的影片檔，可以前往舉發單位申請閱覽影片檔。

網路流傳的並非事實，不會因為申訴人填寫「請提供檢舉人監視設備的合格證明」，警方就請檢舉人到案說明

相關規定並未要求檢舉人需附「監視設備的合格證明」