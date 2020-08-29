台灣醫材新發展　「睡眠照護」產業興起

如何正視睡眠品質不佳的問題並提出有效解決方案。金屬中心28日舉辦「2020睡眠照護臨床實作體驗行銷工作坊」，邀請彰化基督教醫院呼吸照護專家、學者、臨床醫療人員，針對睡眠照護主題經驗分享，提供最新醫材產品及技術，以多面向探討，可望提升台灣「睡眠照護」產業之社會影響力。





根據統計，約有20%的成年人罹患有阻塞型睡眠呼吸中止症(OSA)，盛行率類似氣喘及糖尿病，但卻有近90%未被診斷與治療；OSA會導致白天嗜睡、憂鬱及認知受損，除恐引起意外事故，還可能因缺氧、交感神經過度活化導致高血壓、心律不整，而提高發生心肌梗塞、心臟衰竭及腦中風的風險，因此睡眠照護產業將會是未來最具發展潛力的產業。





活動邀請彰基醫院高小玲博士主持，彰基醫院醫師針對睡眠照護主題經驗分享，更邀請廠商提供最新醫材產品及技術，包括連續陽壓呼吸器、安克呼止偵、腕式脈搏血氧濃度計、安鎂睡眠呼吸治療裝置等，透過一系列產品介紹與體驗、試用，讓國內廠商優秀的技術得以呈現。





金屬中心執行長林志隆表示，中心跨足醫材市場已十多年，看著醫療器材產業從人工牙根製造、手術器械、術前規劃、手術導航等，逐漸邁入智慧化數位醫療，如今著重在醫療照護方面的改善，希望透過產業串聯相關廠商的投入，鼓勵產官學研醫之跨界合作，將寶貴的臨床資訊，反映在後端有效的行銷力道上，以建立台灣成為全球醫療照護之發展重鎮。



