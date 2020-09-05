影／顛覆傳統！香菜月餅口感特殊挑戰你味蕾

香菜月餅你吃過嗎？吃膩了傳統中秋月餅，不仿嚐試看香菜月餅的口味，中秋節將近，北斗鎮「香菜先生」推出香菜月餅，將新鮮香菜打碎加入月餅，搭配精心調配的內餡，口感特殊挑戰味蕾，「香菜先生」顏佑任說，推出香菜月餅、香菜鳳梨酥，顛覆大家對香菜的印象。

▲香菜先生顏佑任(左)、吉本棧老闆莊竣宇(中)邀請大家來挑戰，嚐試新口味。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.30）

北斗鎮推廣香菜（芫荽）的香菜先生顏佑任說，今年同步在香港和台灣推出香菜月餅，由於香菜價差有時相差20倍，他們希望不斷開發周邊商品，才能增進香菜農收益，推出香菜月餅，讓原本不敢吃香菜的民眾也能被「掰彎」，顛覆大家對香菜的印象，嚐試新口味。

▲「香菜先生」推出香菜月餅、香菜鳳梨酥，顛覆大家對香菜的印象。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.30）

顏佑任表示，今年在香港推出港式月餅大獲好評，預購每盒4顆要價260港幣，但仍突破千盒預購，因此香菜先生緊鑼密鼓研發，做出台灣版的香菜月餅，25日開放預購，短短一周就累積300盒的訂單。

▲顏佑任表示，今年在香港推出港式月餅大獲好評，預購每盒4顆要價260港幣。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.30）

顏佑任指出，因自己是烘焙出身，早就有計畫想將香菜做成月餅，但自己嘗試後口感不佳，後因緣際會下認識南投吉本棧烘焙坊莊老闆，將想法告訴他，他二話不說答應我的請求，耗時3個多月，才順利打造出台版香菜月餅。

顏佑任說，其實籌畫推香菜月餅已二年，農民靠天吃飯，彰化香菜生產面積近60公頃，約占全省八到九成供應量，但因價格波動大，低價時每公斤低到20元，高價時甚至500、600元，為了保障農民收益，他希望多開發香菜產品，最近推出的香菜拌麵、香菜月餅甚至賣到香港，口碑都很好，所以此次也在台灣推出香菜拌麵、與月餅的組合中秋禮盒。

▲香菜月餅餡是用蓮蓉加上香菜粉入味著色，並使用千層餅皮口感更。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.30）

本身是香菜農的南投名間鄉吉本棧烘焙花園業者莊竣宇說，其實他一開始要做香菜月餅，連店內烘焙師都質疑「這能吃嗎」，他們家不吃香菜的人，本來一直說香菜很噁心，但吃到成品時也大讚好吃，香菜月餅餡是用蓮蓉加上香菜粉入味著色，並使用千層餅皮口感更佳。