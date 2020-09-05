影／顛覆傳統！香菜月餅口感特殊挑戰你味蕾

北斗鎮推廣香菜（芫荽）的香菜先生顏佑任說，今年同步在香港和台灣推出香菜月餅，由於香菜價差有時相差20倍，他們希望不斷開發周邊商品，才能增進香菜農收益，推出香菜月餅，讓原本不敢吃香菜的民眾也能被「掰彎」，顛覆大家對香菜的印象，嚐試新口味。
顏佑任表示，今年在香港推出港式月餅大獲好評，預購每盒4顆要價260港幣，但仍突破千盒預購，因此香菜先生緊鑼密鼓研發，做出台灣版的香菜月餅，25日開放預購，短短一周就累積300盒的訂單。
顏佑任指出，因自己是烘焙出身，早就有計畫想將香菜做成月餅，但自己嘗試後口感不佳，後因緣際會下認識南投吉本棧烘焙坊莊老闆，將想法告訴他，他二話不說答應我的請求，耗時3個多月，才順利打造出台版香菜月餅。
顏佑任說，其實籌畫推香菜月餅已二年，農民靠天吃飯，彰化香菜生產面積近60公頃，約占全省八到九成供應量，但因價格波動大，低價時每公斤低到20元，高價時甚至500、600元，為了保障農民收益，他希望多開發香菜產品，最近推出的香菜拌麵、香菜月餅甚至賣到香港，口碑都很好，所以此次也在台灣推出香菜拌麵、與月餅的組合中秋禮盒。
本身是香菜農的南投名間鄉吉本棧烘焙花園業者莊竣宇說，其實他一開始要做香菜月餅，連店內烘焙師都質疑「這能吃嗎」，他們家不吃香菜的人，本來一直說香菜很噁心，但吃到成品時也大讚好吃，香菜月餅餡是用蓮蓉加上香菜粉入味著色，並使用千層餅皮口感更佳。