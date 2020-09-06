三喜食堂榮登必比登　「黃金鰻魚酥」征服神秘客的胃

郭芳力從事餐飲15年，出身日本料理師傅，也曾開過大型海鮮餐廳，一場金融海嘯讓他資產歸零，十年前選在永春東路開平價「三喜食堂」，憑著好手藝與價格實惠重新出發，是在地人聚餐的口袋名單。
人稱「阿力」師傅的郭芳力，未曾想到有朝一日，他的料理竟能做到「世界級」，躍上必比登榜單，成為「紅色美食聖經」推介餐廳，郭芳力說，在眾多餐廳中被看到，被肯定，很感謝。
「三喜食堂」總給客人留下「不吃裝潢，只吃真材實料」印象，「阿力」說，端上桌的每道料理，食材都是他每天上市場採買，嚴格把關，絕對新鮮，要讓客人吃得歡喜，喝得歡喜。至於省下裝潢費，直接回饋客人，客人買單時感到物超所值，付錢自然付得歡喜，這是他經營三喜食堂初衷。
來到三喜食堂，老客人都知道不用費神點菜，給個預算讓阿力配菜，舉凡招牌台菜，新鮮海味及私房菜等，一桌豐盛合菜保證吃得盡歡！說起招牌手路菜，首推「麻油雞胇燜飯」，這道連市長盧秀燕都說讚的台味，工序繁複，要先熱炒麻油雞，和在生米悶煮，起鍋前下新鮮雞胇，滿滿晶瑩飽滿雞佛，用料豪邁，品嘗時先翻拌米飯，吸收麻油雞汁，入味的麻油雞飯香Q不油膩，有饕客給予「完勝義大利燉飯」評價。
至於連神秘客的胃都能征服的「黃金鰻魚酥」，炸得黃金燦燦的魚皮，吃來咔咔酥脆，魚肉嫩香不柴，阿力說，鰻魚先用芝麻及麻油醃過，油炸時再經過2次搶酥，是好吃秘訣，據說某天一名外國客上門，直接要點招牌菜，服務員推荐這道，後來三喜上榜必比登名單，服務員猜測外國客就是試菜神秘客。
三喜食堂海鮮料理是特色，食材以當令為主，無論味道鮮甜的鹽焗蝦，或是肉質Q彈的蒜蒸鮑魚，蒜蒸頭蛤等人氣料理，全都食材新鮮，火候掌控恰當，是阿力展現好手藝的作品。