三喜食堂榮登必比登　「黃金鰻魚酥」征服神秘客的胃

位於台中永春東路的三喜食堂，以道地台菜海鮮料理聞名，店裡擺放幾張辦桌圓桌，樸實沒有特別裝潢，全靠「吃的歡喜，喝的歡喜，付錢歡喜」，所謂三喜讓客人一吃成主顧，獲得米其林必比登推介，老闆郭芳力直說「很意外」，猜想神秘客可能點了招牌「黃金鰻魚酥」，被外酥內嫩迷人滋味給征服了。

郭芳力從事餐飲15年，出身日本料理師傅，也曾開過大型海鮮餐廳，一場金融海嘯讓他資產歸零，十年前選在永春東路開平價「三喜食堂」，憑著好手藝與價格實惠重新出發，是在地人聚餐的口袋名單。

▲三喜食堂的雞胇麻油悶飯是人氣手路菜，在饕客心目中完勝義大利燉飯。（圖／金武鳳攝，2020.8.31)

人稱「阿力」師傅的郭芳力，未曾想到有朝一日，他的料理竟能做到「世界級」，躍上必比登榜單，成為「紅色美食聖經」推介餐廳，郭芳力說，在眾多餐廳中被看到，被肯定，很感謝。

「三喜食堂」總給客人留下「不吃裝潢，只吃真材實料」印象，「阿力」說，端上桌的每道料理，食材都是他每天上市場採買，嚴格把關，絕對新鮮，要讓客人吃得歡喜，喝得歡喜。至於

省下裝潢費，直接回饋客人，客人買單時感到物超所值，付錢自然付得歡喜，這是他經營三喜食堂初衷。

▲三喜食堂主打台菜與海鮮料理，價格實惠，桌菜5000元起跳。（圖／金武鳳攝，2020.8.31)

來到三喜食堂，老客人都知道不用費神點菜，給個預算讓阿力配菜，舉凡招牌台菜，新鮮海味及私房菜等，一桌豐盛合菜保證吃得盡歡！

▲三喜食堂有很多私房菜，這道鴕鳥煎蛋菜單上看不到，是熟客才吃得到的經典台菜。（圖／金武鳳攝，8.31)

至於連神秘客的胃都能征服的「黃金鰻魚酥」，炸得黃金燦燦的魚皮，吃來咔咔酥脆，魚肉嫩香不柴，阿力說，鰻魚先用芝麻及麻油醃過，油炸時再經過2次搶酥，是好吃秘訣，據說某天一名外國客上門，直接要點招牌菜，服務員推荐這道，後來三喜上榜必比登名單，服務員猜測外國客就是試菜神秘客。

▲海鮮料理是三喜食堂主打之一，食材新鮮，火候恰當，吃得到食材原汁原味。（圖／金武鳳攝，2020.8.31)

三喜食堂海鮮料理是特色，食材以當令為主，無論味道鮮甜的鹽焗蝦，或是肉質Q彈的蒜蒸鮑魚，蒜蒸頭蛤等人氣料理，全都食材新鮮，火候掌控恰當，是阿力展現好手藝的作品。