開放美豬引恐慌　宜縣府宣示挺豬農為食安把關

林姿妙表示，政府的政策應照顧產業及國民健康，縣府堅持與養豬產業站在同一線，將擴大肉品查驗並加強落實食品標示，積極推廣國產豬肉並推動自主管理標章，以回應產業的訴求。
縣府表示，為保護縣民安全與健康，已於民國104年制定「宜蘭縣飲食健康權自治條例」（後曾於106年1月修訂公布），其中第10條之1即已明示「於本縣販賣之國內外肉類及其相關產製品，不得檢出乙型受體素」（乙型受體素即為瘦肉精之主要成分）；目前縣府仍持續遵照此一條例，持續加強落實食品標示，讓商家明確標示使用的作料是美國豬肉、美國牛肉，還是本地的豬肉牛肉。
除此之外，縣府108年開始推動學童免費營養午餐政策，即訂定營養午餐契約，要求各學校使用國產且可溯源標章(三章一Q)之生鮮畜產品，以確保學童健康。
對於因應含萊克多巴胺之美國豬肉即將解禁，縣府表示，將主動採取多項行政管理作為，首先，為確保本縣業者均符合飲食健康權自治條例之規範，持續執行市售豬肉及牛肉之萊克多巴胺的快篩檢測，以及進口禽畜產品之乙型受體素類抽樣檢驗；同時嚴格要求食品業者應落實市售產品原產地(國)之標示。如未依規定標示，將依食品安全衛生管理法裁處新臺幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰，標示不實者則處新臺幣4萬元以上、400萬元以下罰鍰。
此外，縣府鼓勵食品業者申辦「宜蘭縣拒用含瘦肉精肉品自主管理商店標章」，獲核標章者得標章張貼於店內明顯處，讓民眾能清楚了解所購買之肉品來源資訊。