美食巷仔內／鹿港潯味甲子宴　117台灣玻璃博物館開桌

年年秒殺的鹿港小吃宴，今年由鹿港廟口商圈首度推出「升級版」的「鹿港潯味甲子宴」，10日上午於鹿港民俗文物館舉辦活動宣傳會，由9家超過一甲子老店端出招牌菜，彰化縣副縣長洪榮章、鹿港廟口商圈促進發展協會理事長謝秀櫻等人與會，邀請全台美食愛好者共襄盛舉。

鹿港在地商圈繼年年秒殺的「鹿港小吃宴」之後，今年因應新冠肺炎疫情影響觀光經濟，11月7日將在台明將台灣玻璃博物館推出「鹿港潯味甲子宴」，呈現超過一甲子甚至上百年的老店菜色與總鋪師手路菜，並加碼送贈品及現場抽獎、表演活動。

今年在地眾商紳們聯合商圈以「老滋味，新感情。足感心ㄟ鹿港古早味」為準則，特別舉辦「鹿港潯味甲子宴」；此次活動將邀請美食專家，曾掌廚台灣五大家族之一辜家廚房的雷蒙老師來掌握菜色節奏，並從擺盤等各種細節，更深入地呈現美食的質感藝術，讓經典更具吸引力。

▲鹿港潯味甲子宴11月7日將在台明將台灣玻璃博物館彭湃開桌。（圖／記者陳雅芳攝）

百年老店端出的菜色有三番百年傳承無粉蚵仔煎、蝦丸、烏魚子、玉珍齋石花糕、鄭玉珍鳳眼糕、松本坊彩頭酥等多家知名老鋪；六十年以上的老店也不惶多讓，有三和珍鰻粽、鵬師小丸子、漢彬蒸丸、錦興餅舖麻荖搭配林家三代承襲潤餅皮，還有總鋪師手路菜五柳支魚、百匯海鮮羹、豬肚炸、腳庫筍絲，蝦猴達人的鹽滷母蝦猴。

網紅名店包括魷魚王及阿公香腸，甜品更是古早味養生十足地銀耳花生湯圓。光菜色之豐富，便足以讓民眾值回票價，一桌美饌蘊含整個鹿港的百年底蘊，彷彿濃縮了整個鹿港的美食地圖。

▲百年老店端出的菜色有三番百年傳承無粉蚵仔煎。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.10）

謝秀櫻表示，「鹿港潯味甲子宴」也就是升級版的「鹿港小吃宴」，由於小吃宴創造出年年秒殺的口碑，為了讓多人品嘗到鹿港老店手路菜，特別情商老店、網路名店一起推出「鹿港潯味甲子宴」，並請來美食專家雷蒙來指導菜色擺盤，讓美味更有美感。