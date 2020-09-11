金門65至74歲長者福音　新型肺炎十三價疫苗免費施打

金門福利再進化，縣府今(11)日宣布，即日起再全額補助65歲到74歲長者免費接種新型的十三價肺炎鏈球菌疫苗，讓長者的健康得到全面保護。





▲楊鎮浯在國家衛生研究院董事長林奏延等人的見證下，簽下公費接種契約書。(圖/記者蔡若喬攝)