金門65至74歲長者福音　新型肺炎十三價疫苗免費施打

金門福利再進化，縣府今(11)日宣布，即日起再全額補助65歲到74歲長者免費接種新型的十三價肺炎鏈球菌疫苗，讓長者的健康得到全面保護。
林奏延致詞時表示，金門縣政府超前佈署，在今年一月就開始對50歲至64歲的糖尿病患者，全面開始接種新型的十三價肺炎鏈球菌疫苗，今天更擴大到所有65歲到74歲的長者都可以免費接種，林奏延大讚金門長者真的好福氣，也期盼在不久的未來，全國的長者也都能夠有同樣的機會受到疫苗的保護。
金門縣長楊鎮浯指出，國人十大死因肺炎常年排名第三，也是本縣十大死因的第三位，肺炎鏈球菌常侵犯65歲以上長者，易引發敗血症、腦膜炎及肺炎等嚴重疾病。
楊鎮浯說，目前65歲以上長者接種流感疫苗已納入中央常規接種對象，為降低65歲以上長者因感染肺炎鏈球菌導致嚴重的併發症或死亡，積極維護民眾健康，減少醫療費用支出，金門縣將自9月11日起全額補助65歲至74歲長者免費接種新型13價肺炎鏈球菌結合型疫苗，這對所有長輩來講是一項福音，也希望透過預防醫學跟公衛的道路，讓金門整體健康島能夠越來越進步。
目前配合執行項疫苗施打之合約院所有衛生福利部金門醫院、各鄉鎮衛生所及合約診所。衛生局提醒提醒預前往接種之民眾記得攜帶身份證及健保卡，相關資訊可撥打金門縣衛生局洽詢電話330697轉609莊小姐、諮詢專線﹕082-30751。