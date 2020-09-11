NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

金門65至74歲長者福音　新型肺炎十三價疫苗免費施打

記者蔡若喬/金門報導

calendar_today2020-09-11 19:10:46｜update2020-09-11 19:11:51

即日起，金門全額補助65歲到74歲長者免費接種新型13價肺炎鏈球菌結合型疫苗
▲即日起，金門全額補助65歲到74歲長者免費接種新型13價肺炎鏈球菌結合型疫苗。(圖/記者蔡若喬攝)

金門福利再進化，縣府今(11)日宣布，即日起再全額補助65歲到74歲長者免費接種新型的十三價肺炎鏈球菌疫苗，讓長者的健康得到全面保護。



▲金門縣長楊鎮浯在國家衛生研究院董事長林奏延等人的見證下，簽下公費接種契約書。(圖/記者蔡若喬攝)
▲楊鎮浯在國家衛生研究院董事長林奏延等人的見證下，簽下公費接種契約書。(圖/記者蔡若喬攝)
在國家衛生研究院董事長林奏延、台灣兒童感染症醫學會理事長李秉穎、台中榮總兒童醫學部兒童感染科主任陳伯彥等人見證下，金門縣長楊鎮浯簽下公費接種契約書，正式宣佈即日起65歲到74歲縣民，全額補助接種新型13價肺炎鏈球菌結合型疫苗。

林奏延致詞時表示，金門縣政府超前佈署，在今年一月就開始對50歲至64歲的糖尿病患者，全面開始接種新型的十三價肺炎鏈球菌疫苗，今天更擴大到所有65歲到74歲的長者都可以免費接種，林奏延大讚金門長者真的好福氣，也期盼在不久的未來，全國的長者也都能夠有同樣的機會受到疫苗的保護。

金門縣長楊鎮浯指出，國人十大死因肺炎常年排名第三，也是本縣十大死因的第三位，肺炎鏈球菌常侵犯65歲以上長者，易引發敗血症、腦膜炎及肺炎等嚴重疾病。

楊鎮浯說，目前65歲以上長者接種流感疫苗已納入中央常規接種對象，為降低65歲以上長者因感染肺炎鏈球菌導致嚴重的併發症或死亡，積極維護民眾健康，減少醫療費用支出，金門縣將自9月11日起全額補助65歲至74歲長者免費接種新型13價肺炎鏈球菌結合型疫苗，這對所有長輩來講是一項福音，也希望透過預防醫學跟公衛的道路，讓金門整體健康島能夠越來越進步。

目前配合執行項疫苗施打之合約院所有衛生福利部金門醫院、各鄉鎮衛生所及合約診所。衛生局提醒提醒預前往接種之民眾記得攜帶身份證及健保卡，相關資訊可撥打金門縣衛生局洽詢電話330697轉609莊小姐、諮詢專線﹕082-30751。

關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

「今晚我想來點……」 您追劇必備好夥伴是什麼呢？

「今晚我想來點……」 您追劇必備好夥伴是什麼呢？

繼續作答
哪位政治人物的桃色風波最讓您覺得震驚？

哪位政治人物的桃色風波最讓您覺得震驚？

繼續作答
2022動起來！北市長選戰布局您最看好誰？

2022動起來！北市長選戰布局您最看好誰？

繼續作答
campaign即時
推薦閱讀