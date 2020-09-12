「運彩發行條例公聽會」落幕　9成9主張管銷費當屆當用

由教育部體育署舉辦、台灣科技大學台灣彩券與博弈研究中心協辦的「運動彩券發行條例修法公聽會」，北中南巡迴三場已落幕，針對虛擬賽事是否列入發行標的等三大議案，討論熱烈，中華民國公益暨運動彩券經銷商公會理事長何昱奇表示，會中蒐集意見會提交教育部做為運彩發行條例修法參考。



第二屆運動彩券將於2023年屆滿，為提升運彩盈餘、完善經營面向，教育部體育署提早辦理第三屆運彩發行機構甄選，近日接連在北中南區舉辦「運動彩券發行條例修法公聽會」，針對虛擬賽事是否列入發行標的、發行損失及賠償責任、運動專業知識標準三大議案，提交公聽會討論，以廣納各界意見，對運彩做更中長期規劃，並研討發行條例的修法事宜。



三場公聽會分別於9月1日、9月10日及9月11日在北中南舉行。公聽會中引發最多關注的議題，當屬經銷商代理人專業知識與資格問題，台灣體育運動大學前教務長林房穳表示，應保留原規定全國B級裁判或教練資格認定，並增加「奧亞運」項目為C級裁判或教練者。此建議獲得中區多數經銷商團體認同。



▲「運彩發行條例公聽會」巡迴北中南舉辦，蒐集多元且具建設性意見提供教育部參考。（圖／中華民國運彩經銷商公會提供） 桌球A級教練林憲輝則強調，應從運彩發行的核心價值去探究，讓其回歸體育界、善盡照顧照顧體育專業人士的目的，而非讓運彩經營偏向商業化，否則將可能壓縮運動選手的生存空間。



至於是否將運動虛擬賽事列入運動彩券發行標的，則引發正反不同陣營交鋒，火藥味十足，公益彩券經銷商與運動彩券經銷商正反意見都有，但反對意見占多數，認為列入虛擬賽事有違運彩發行宗旨，也影響經銷商生意，此外運彩發行的損失及賠償責任準備金問題，有高達9成9與會者認為管銷費用應當屆當用，若有剩餘，就發回給努力貢獻營餘的經銷商。



