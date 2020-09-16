博奕、詐騙、匯兌等機房藏商辦大樓　警啟「淨樓專案」

台中市警方發現有各種線上博奕機房、地下匯兌機房、詐騙機房，及類似酒店的私人招待所都藏匿在各商業大樓，於是規劃「淨樓專案」，要求轄區派出所清查藏匿在大樓內的各種不法場所並查緝掃蕩﹔第二警分局長蔡元戎多次拜會轄內各商辦大樓總幹事、主委、保全公司，希望透過警民綿密的通報網絡，淨化轄區商辦大樓及社會治安。



