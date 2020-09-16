博奕、詐騙、匯兌等機房藏商辦大樓　警啟「淨樓專案」

台中市警方發現有各種線上博奕機房、地下匯兌機房、詐騙機房，及類似酒店的私人招待所都藏匿在各商業大樓，於是規劃「淨樓專案」，要求轄區派出所清查藏匿在大樓內的各種不法場所並查緝掃蕩﹔第二警分局長蔡元戎多次拜會轄內各商辦大樓總幹事、主委、保全公司，希望透過警民綿密的通報網絡，淨化轄區商辦大樓及社會治安。
台中市警方以毒品為例，表示過去有人會在PUB或夜店、酒店內吸毒、使用搖頭丸，但經過警方大力查緝，吸毒族群一度轉移陣地至汽車旅館，再經警力密集取締後，又轉移至商辦大樓內的私人招待所狂歡，完全避開警方臨檢取締。
另外，警方多次查獲線上博奕機房，及地下匯兌機房及詐騙機房，也都是藏匿在各商業辦公大樓的高樓層，不法份子出入商辦大樓與一般上班族無異，室內的擺設都是電腦，也與一般辦公室相同，只是葫蘆裡賣不同的葯。台中市檢警近日積極偵辦莊姓博奕、洗錢大亨集團，其幾處據點就是設在西、南屯區的高級商辦大樓內，大樓有嚴格的保全門禁，出入須有感應卡，訪客也必須經過電話過濾後才能從機器取得訪客卡，一般治安人員除非有私交，否則想混進蒐証，幾乎不可能。
由於要徹底清查各大樓內藏污納垢，第二警分局分局長蔡元戎近日多次造訪轄內各大樓主委、總幹事及保全公會，要求警民在過去「安居專案」的基礎上密切配合，呼籲若發現大樓內有異常人事物，尤其如短期承租、監視器眾多、窗簾緊閉、常由1人採買大量餐點或生活用品、極少人員出入、WiFi流量大、深夜仍有人出入等異常特徵，務必通報警方並提供犯罪線索，協助警方查緝。
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