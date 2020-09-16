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博奕、詐騙、匯兌等機房藏商辦大樓　警啟「淨樓專案」

記者鄧力軍/台中報導

calendar_today2020-09-16 15:10:12

▲高雄市苓雅區憲政路停車場本月23日發生一起毒品交易開槍案，警方今天上午在鳳山區某大樓逮獲陳姓主嫌及2名友人，現場起獲1枝散彈槍、2把手槍及一批子彈。（圖／記者郭凱杰翻攝，2020.06.30）
▲台中市警方發現有各種線上博奕機房、地下匯兌機房、詐騙機房，及類似酒店的私人招待所都藏匿在各商業大樓，於是規劃「淨樓專案」（圖為示意圖，非當事畫面）。（資料照／記者郭凱杰翻攝）

台中市警方發現有各種線上博奕機房、地下匯兌機房、詐騙機房，及類似酒店的私人招待所都藏匿在各商業大樓，於是規劃「淨樓專案」，要求轄區派出所清查藏匿在大樓內的各種不法場所並查緝掃蕩第二警分局長蔡元戎多次拜會轄內各商辦大樓總幹事、主委、保全公司，希望透過警民綿密的通報網絡，淨化轄區商辦大樓及社會治安。



台中市警方以毒品為例，表示過去有人會在PUB或夜店、酒店內吸毒、使用搖頭丸，但經過警方大力查緝，吸毒族群一度轉移陣地至汽車旅館，再經警力密集取締後，又轉移至商辦大樓內的私人招待所狂歡，完全避開警方臨檢取締。

另外，警方多次查獲線上博奕機房，及地下匯兌機房及詐騙機房，也都是藏匿在各商業辦公大樓的高樓層，不法份子出入商辦大樓與一般上班族無異，室內的擺設都是電腦，也與一般辦公室相同，只是葫蘆裡賣不同的葯。台中市檢警近日積極偵辦莊姓博奕、洗錢大亨集團，其幾處據點就是設在西、南屯區的高級商辦大樓內，大樓有嚴格的保全門禁，出入須有感應卡，訪客也必須經過電話過濾後才能從機器取得訪客卡，一般治安人員除非有私交，否則想混進蒐証，幾乎不可能。

由於要徹底清查各大樓內藏污納垢，第二警分局分局長蔡元戎近日多次造訪轄內各大樓主委、總幹事及保全公會，要求警民在過去「安居專案」的基礎上密切配合，呼籲若發現大樓內有異常人事物，尤其如短期承租、監視器眾多、窗簾緊閉、常由1人採買大量餐點或生活用品、極少人員出入、WiFi流量大、深夜仍有人出入等異常特徵，務必通報警方並提供犯罪線索，協助警方查緝。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

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