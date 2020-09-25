中秋烤魚不怕胖！黃偉哲大推台南低脂美味燒烤虱目魚

中秋的氣氛越來越濃，民眾想要烤肉的心也蠢蠢欲動，台南市長黃偉哲今日參訪學甲在地HACCP認證之水產加工廠，肯定該廠以自動化機器提升虱目魚品質，推薦大家購買衛生安全認證的優質台南虱目魚產品，同時配合中秋佳節，與在地青農一起推薦大家選用當季虱目魚，健康又美味。
台南市政府農業局也因應中秋佳節市場需求，推廣在地當季優質虱目魚產品，今日記者會黃偉哲特別向民眾推薦「健康低脂燒烤虱目魚秋鱻菜單」。
黃偉哲表示，今年八月台南市政府與全聯福利中心合作辦理台南產地直送虱目魚活動，檔期銷售額度較去年同期成長6成，台南虱目魚已成為全聯通路全國性及全年上架商品，一年銷售額度近億元，為全聯超市主力銷售產品，學甲在地的全聯虱目魚供貨廠商為提升所銷售的台南虱目魚產品品質，從養殖、分切、包裝及庫存方式全面嚴格控管，層層把關。
該供貨商與學甲地區及週邊養殖漁民契作，以生態養殖法營造產地健康環境，加工廠並取得HACCP等多項國際認證，加工全程攝氏15度到18度冷鏈處理，今年度更採用貼體包裝方式，提升產品質感，增加台南在地生產虱目魚品牌價值，同時加工廠提出檢驗報告或產銷履歷證明，強調學甲漁產品食用安全無虞。
黃偉哲指出，中秋節是國人團圓聚餐、共同品嘗美食及賞月的節日，但吃太多美食容易發胖，而虱目魚具有「高蛋白、高鈣、低膽固醇、低熱量、低脂肪」5大特點，就現在新三高病症普遍的情形下，可以說是健康減脂的好食材，中秋烤肉推薦大家改選用當季的虱目魚作為食材，美味健康無負擔。