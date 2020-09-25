中秋烤魚不怕胖！黃偉哲大推台南低脂美味燒烤虱目魚

中秋的氣氛越來越濃，民眾想要烤肉的心也蠢蠢欲動，台南市長黃偉哲今日參訪學甲在地HACCP認證之水產加工廠，肯定該廠以自動化機器提升虱目魚品質，推薦大家購買衛生安全認證的優質台南虱目魚產品，同時配合中秋佳節，與在地青農一起推薦大家選用當季虱目魚，健康又美味。