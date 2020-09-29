中秋烤內、月餅難抗拒　營養師教你健康吃

中秋節美食少不了「烤肉、月餅、柚子」，若因應景而大快朵頤，恐對身體造成額外負擔，中國醫藥大學北港附設醫院（北港媽祖醫院）院長吳錫金、副院長林榮生、腎臟科及臨床營養科醫師等，共同建議應注意如何在享受中秋節應景美食之時，同時兼具健康小秘訣。
北港媽祖醫院營養師陳怡萍表示，慎選低熱量、低油月餅較健康，可以參考包裝上之營養標示，以低熱量為主，並挑選不含鹹蛋黃、肥肉的月餅，選擇添加飽和脂肪酸含量較低的月餅；一般廣式月餅為668大卡、蘇式月餅為500大卡、蛋黃酥250大卡。建議將月餅親友分享，以避免熱量攝取過多，烤肉食材優先選擇低脂類的天然食材，如雞胸肉、里肌肉及海鮮類，以取代含油、鹽量高的加工製品，如培根、香腸、甜不辣；另可增加蔬菜類比例，例如將筊白筍、杏鮑菇、甜椒與肉類、海鮮交互搭配做成烤肉串，以增加膳食纖維及並降低熱量攝取。
陳怡萍指出，搭配時令水果如柚子等，以補充維生素C及膳食纖維攝取量，一天不超過四瓣柚子，建議可與親友一同享用；另對於腎臟病患，若因病情需要須限制鉀離子攝取，另外飲用無糖茶飲品，市售調味果汁或碳酸飲料，屬高熱量、高糖份飲品，不利糖尿病患者血糖控制，建議以無糖茶飲品或白開水取代含糖飲料，避免增加身體負擔。
北港媽祖醫院腎臟科主任曾裕雄醫師建議，市售碳酸飲料600cc 糖含量約62到70公克，約是一碗飯的熱量。飲用含糖飲料或月餅之類的甜食，屬於正常三餐之外的熱量，醫師的藥物處方不會考慮到這種非預期的熱量，所以吃喝後血糖必然升高，有人可能認為難得過節吃月餅，血糖高沒關係。但是要知道血糖每高一秒鐘就對身體傷害一秒鐘。
藥劑部主任許靜宜呼籲，柚子和葡萄柚兩者都富含會抑制體內用來代謝特定藥物的肝臟酵素，一旦柚子與特定藥物如降壓、降血脂及鎮定安眠等藥併用，可能會延長藥物在體內停留的時間，或導致藥物血中濃度升高，增加藥物不良副作用的機率，建議在服用這些藥物時，還是避免同時食用這兩種水果會比較安全。