中秋烤內、月餅難抗拒　營養師教你健康吃

中秋節美食少不了「烤肉、月餅、柚子」，若因應景而大快朵頤，恐對身體造成額外負擔，中國醫藥大學北港附設醫院（北港媽祖醫院）院長吳錫金、副院長林榮生、腎臟科及臨床營養科醫師等，共同建議應注意如何在享受中秋節應景美食之時，同時兼具健康小秘訣。

▲中秋節應景美食月餅、柚子、烤肉，營養師教你健康吃。（圖／記者洪佳伶攝）