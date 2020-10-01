垃圾變成黃金　金門環保局資源回收送勵獎勵金

行政院環保署訂定每年10月為手機回收月，為鼓勵民眾做好電子舊品資源回收，金門縣環境保護局將配合舉辦回收獎勵活動，鼓勵民眾踴躍將家中的「垃圾」蛻變成「黃金」。
當中資源回收兌換活動，將加強宣導廢可攜式電腦（包含筆記型電腦及平板電腦）、廢鍵盤及舊手機，廢乾電池及光碟片等項目，並於10月03日(六)16:00~18:00在成功花蛤季活動攤位、10月06日(二)14:30~16:30在烈嶼鄉東林複合式運動場、10月13日(二)09:30~11:30在金城鎮和平新村社區活動中心等地點進行兌換。
所兌換獎勵金必需儲值在縣民卡或悠遊卡，兌換基準如下:廢可攜式電腦（包含筆記型電腦、平板電腦）一台可兌換加值金60元、廢鍵盤二個可兌換加值金20元、手機座充､旅充四個可兌換加值金20元，水銀體温計1支可兌換加值20元､廢乾電池/鈕扣電池一公斤可兌換加值金30元､光碟片一公斤可兌換加值30元、另為配合十月手機月活動，加碼回饋廢手機一支除可兌換加值金30元外，亦可獲線上抽獎機會一次。
另一項手機回收抽新機活動，民眾須於10月1日至10月31日期間的上班時間，親至環保局、金城鎮公所、金湖鎮公所、金沙鎮公所、金寧鄉公所及烈嶼鄉陽山清潔隊回收手機兌換抽獎序號，依抽獎序號單上QR-code掃碼或輸入活動網址進入活動網站(https://cprm.ftis.org.tw)，填寫抽獎序號及基本資料，即可獲得抽獎資格。
活動網站資料登錄開放至109年11月1日中午12點止。抽獎獎品為9支智慧型手機，每回收一支手機，即獲一個抽獎資格，每人僅限一次機會，詳情請洽活動網站查詢https://cprm.ftis.org.tw/。