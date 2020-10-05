香港老行家月餅賞味期前發霉長毛　議員：境外食安漏洞

台中市議員賴佳微今(5)日踢爆，香港知名品牌「老行家」推出的月餅禮盒，在賞味期之前就嚴重發霉，甚至有標示藏在內包裝等違反國內食安法令的問題，她指出，當境外的月餅禮盒出現問題很難釐清責任，消費者往往求償無門，何況中秋節月餅多半是要拿來送禮，出包丟臉又尷尬。

▲香港知名品牌「老行家」月餅，在賞味期之前就嚴重發霉(圖／擷取賴佳微臉書2020.10.5)