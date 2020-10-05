香港老行家月餅賞味期前發霉長毛　議員：境外食安漏洞

台中市議員賴佳微今(5)日踢爆，香港知名品牌「老行家」推出的月餅禮盒，在賞味期之前就嚴重發霉，甚至有標示藏在內包裝等違反國內食安法令的問題，她指出，當境外的月餅禮盒出現問題很難釐清責任，消費者往往求償無門，何況中秋節月餅多半是要拿來送禮，出包丟臉又尷尬。
賴佳微指出，香港知名禮盒公司老行家，中秋的月餅禮盒在賞味期之前就嚴重發霉，甚至還嚴重到長毛；除此之外，該產品更沒有在包裝上標示製造日期、有效期限，更將許多標示藏在內盒之中，這些都違反了國內相關的食安法令。
賴佳微進而表示，對於送禮的當事人而言，中秋節的禮物代表一份心意，尤其一盒要價上千元的月餅其實算是非常昂貴，這樣的發霉禮物，對於送禮者以及收禮者都會覺得非常尷尬。
賴佳微表示，境外食品進口，當出現食安問題後，很難從源頭去稽查，出事後僅能在物流端上檢查，儼然成為一個食安漏洞，她呼籲，若有收到相同的禮盒的民眾，在食用後有出現腹瀉、食物中毒的現象，應該要站出來向廠商進行求償，若不敢站出來求償，可以向她進行聯繫。
對此，香港老行家台分公司品牌經理陳儀在賴佳微臉書表示，「深夜看到您的發文讓我感到震驚！對於集團這次開發的中秋月餅，居然出現這麼嚴重的品質問題，我們責無旁貸第一時間必須向您道歉也同時跟您說明，此次中秋月餅我們是採取空運來台，其實我們已盡力做嚴格把關，但仍發生疏漏，身為餐飲業經營者，我們絕對沒有要卸責的意思，也沒有再販售了，週一我們就會聯繫所有消費者，回收本次有問題的商品，並記取教訓，重新檢視品檢部門流程，加強相關品質，希望能挽留大家對我們的信心...致上十二萬分的歉意，希望能給我們一次彌補的機會。」
台中市食品藥物安全處表示，該品牌月餅主要透過網路訂購，品牌及製造商位於香港，消費者訂購後透過物流業者送達消費者，目前台中有5個理貨中心，食安處將派員前往，就人員、環境及物流車輛等衛生事項進行稽查，確保食安；另也將進一步蒐集相關資料後，提供給衛福部食藥署通報香港地區衛生主管機關，如查有在台分公司或經銷業者，將視業者所在地由轄區衛生局處辦。
法制局主任消保官康馨壬指出，涉及金錢退費或賠償部分，將視消費者受損情形，提供境外申訴管道，協助民眾透過跨境消費糾紛處理機制進行申訴，如涉及健康權益受損，則會協調海基會進一步協助。
食安處及消保官提醒，跨境交易風險相對高，建議消費者進行網路交易時，應了解業者基本資料(如所在國家)，並慎選交易對象，遇有類此糾紛時，應保留交易明細及商品瑕疵事證及受損具體證明，以利向業者請求賠償，保障權益。