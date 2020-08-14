職人匠心4／守護傳統建築　吳家傳承硓𥑮石堆疊工法

要提起澎湖傳統建築的老匠師，莫屬2013年被文化部列入「一心一藝」的巨匠名冊、精通土水修治技術的吳通壽，澎湖傳統的硓𥑮石建築工法，在吳通壽家族兩代人默默守護之下，勉強維繫著先民的智慧傳承；吳通壽十分感慨的說道，古老建築一天天傾壞倒塌，如果再沒有人出來，難保下一代再也看不到先民建築的大智慧。
硓𥑮石是澎湖特有的珊瑚礁石，它具有孔隙大、通風、防潮等優點，住在硓𥑮石的房子內，可說是冬暖夏涼、舒適乾燥，由於澎湖冬天的東北季風強，加上有「鹹水煙」（形容一種瀰漫在空氣中，帶著鹹鹹海味的水霧）肆虐，離島居民也會利用硓𥑮石，在住家或農田上堆疊1至3公尺高的防風牆，就是今日俗稱的「菜宅」。
澎湖古蹟修復師傅吳通壽常接受文化局的邀請，帶領喜愛古建築藝術的在地學員，體驗施作硓𥑮石的堆疊技術，課程從最基本的「放樣」開始，讓學員在地上量出欲操作的範圍，接著釘上鐵條並綁上繩線，做為硓𥑮石牆的邊界；學員必須按部就班依照此工法，設法堆疊出平穩又整齊的牆面。
說到傳統建築的基本功，養灰就是一個不可缺少的技藝，吳通壽師傅首先介紹養灰、三合土及石灰之間需注意的事情；吳通壽指出，水泥只有大約30年的壽命，但是石灰卻有百年的傳承，是做古蹟修復的重要課程，隨後抹灰的操作，將坑坑洞洞的硓𥑮石牆面進行「填補」，第二步為「粗面打底」，第三步為「細面粉光」，慢工出細活完成一面硓𥑮石牆。
澎湖的傳統古厝、廟宇修繕，硓𥑮石這項特殊建材，現在大部份以吳通壽家族團隊為主，呈現與台灣本島迥然不同的建築風情，傳統文學與先民生活智慧，饒富古意與人文之美；吳通壽盼望未來能用傳統的建築工法，將澎湖一座座美麗的傳統建築傳承下來。
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