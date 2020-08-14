職人匠心4／守護傳統建築　吳家傳承硓𥑮石堆疊工法

古代建築材料的取得，一定會考慮地域性、便利性，澎湖離島因先天資源匱乏，先民於是想到用海中的

、玄武岩當作建材來蓋房子

由於每塊

挖掘時大小不一，形狀彎彎曲曲不平整，因此在堆疊砌牆時，更需要專門的技術，而這傳統的建築工法，隨著科技進步已逐漸消失。

▲吳通壽老師傅在2013年被文化部列入「一心一藝」的巨匠名冊中，他的專長是有關土水修治技術部分。（圖／記者張塵攝，2020.07.23）

要提起澎湖傳統建築的老匠師，莫屬2013年被文化部列入「一心一藝」的巨匠名冊、精通土水修治技術的吳通壽，澎湖傳統的硓𥑮石建築工法，在吳通壽家族兩代人默默守護之下，勉強維繫著先民的智慧傳承；吳通壽十分感慨的說道，古老建築一天天傾壞倒塌，如果再沒有人出來，難保下一代再也看不到先民建築的大智慧。

▲澎湖特有的珊瑚礁石具有孔隙大、通風、防潮等優點，住在傳統建築內可說是冬暖夏涼、舒適乾燥。（圖／記者張塵攝，2020.07.23）

是澎湖特有的珊瑚礁石，它具有孔隙大、通風、防潮等優點，住在

由於澎湖冬天的東北季風強，加上有「鹹水煙」（

）

肆虐，離島居民也會利用

，在住家或農田上堆疊1至3公尺高的防風牆，就是今日俗稱的「菜宅」。

▲學員從最基本的「放樣」開始，在地上量出欲操作的範圍，接著釘上鐵條並綁上繩線，做為石牆的邊界。（圖／記者張塵攝，2020.07.23）

，

硓𥑮石

▲澎湖的傳統古厝、廟宇呈現與台灣本島迥然不同的建築風情，傳統文學與先民生活智慧，饒富古意與人文之美。（圖／記者張塵攝，2020.07.23）

澎湖的傳統古厝、廟宇修繕，硓𥑮石這項特殊建材，現在大部份以吳通壽家族團隊為主，呈現與台灣本島迥然不同的建築風情，傳統文學與先民生活智慧，饒富古意與人文之美

盼望未來能用傳統的建築工法，將澎湖一座座美麗的傳統建築傳承下來。

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