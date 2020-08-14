🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 地方 navigate_next 高屏澎

職人匠心4／守護傳統建築　吳家傳承硓𥑮石堆疊工法

記者張塵/澎湖報導
calendar_today2020-08-14 08:00:00

▲在吳通壽家族兩代人默默守護之下，澎湖離島的傳統建築得以傳承下來，他感慨說古老建築一天天傾壞倒塌，難保下一代再也看不到這些先民建築的大智慧。（圖／記者張塵攝，2020.07.23）
▲在吳通壽家族兩代人默默守護之下，澎湖離島的傳統建築得以傳承下來，他感慨說古老建築一天天傾壞倒塌，難保下一代再也看不到這些先民建築的大智慧。（圖／記者張塵攝，2020.07.23）
古代建築材料的取得，一定會考慮地域性、便利性，澎湖離島因先天資源匱乏，先民於是想到用海中的硓𥑮石、玄武岩當作建材來蓋房子由於每塊硓𥑮石挖掘時大小不一，形狀彎彎曲曲不平整，因此在堆疊砌牆時，更需要專門的技術，而這傳統的建築工法，隨著科技進步已逐漸消失。

▲吳通壽老師傅在2013年被文化部列入「一心一藝」的巨匠名冊中，他的專長是有關土水修治技術部分。（圖／記者張塵攝，2020.07.23）
▲吳通壽老師傅在2013年被文化部列入「一心一藝」的巨匠名冊中，他的專長是有關土水修治技術部分。（圖／記者張塵攝，2020.07.23）
要提起澎湖傳統建築的老匠師，莫屬2013年被文化部列入「一心一藝」的巨匠名冊、精通土水修治技術的吳通壽，澎湖傳統的硓𥑮石建築工法，在吳通壽家族兩代人默默守護之下，勉強維繫著先民的智慧傳承；吳通壽十分感慨的說道，古老建築一天天傾壞倒塌，如果再沒有人出來，難保下一代再也看不到先民建築的大智慧。

▲澎湖特有的珊瑚礁石具有孔隙大、通風、防潮等優點，住在傳統建築內可說是冬暖夏涼、舒適乾燥。（圖／記者張塵攝，2020.07.23）
▲澎湖特有的珊瑚礁石具有孔隙大、通風、防潮等優點，住在傳統建築內可說是冬暖夏涼、舒適乾燥。（圖／記者張塵攝，2020.07.23）
硓𥑮石是澎湖特有的珊瑚礁石，它具有孔隙大、通風、防潮等優點，住在硓𥑮石的房子內，可說是冬暖夏涼、舒適乾燥，由於澎湖冬天的東北季風強，加上有「鹹水煙」（形容一種瀰漫在空氣中，帶著鹹鹹海味的水霧肆虐，離島居民也會利用硓𥑮石，在住家或農田上堆疊1至3公尺高的防風牆，就是今日俗稱的「菜宅」。
 

▲學員從最基本的「放樣」開始，在地上量出欲操作的範圍，接著釘上鐵條並綁上繩線，做為石牆的邊界。（圖／記者張塵攝，2020.07.23）
▲學員從最基本的「放樣」開始，在地上量出欲操作的範圍，接著釘上鐵條並綁上繩線，做為石牆的邊界。（圖／記者張塵攝，2020.07.23）
澎湖古蹟修復師傅吳通壽常接受文化局的邀請，帶領喜愛古建築藝術的在地學員，體驗施作硓𥑮石的堆疊技術，課程從最基本的「放樣」開始，讓學員在地上量出欲操作的範圍，接著釘上鐵條並綁上繩線，做為硓𥑮石牆的邊界；學員必須按部就班依照此工法，設法堆疊出平穩又整齊的牆面。

說到傳統建築的基本功，養灰就是一個不可缺少的技藝，吳通壽師傅首先介紹養灰、三合土及石灰之間需注意的事情；吳通壽指出水泥只有大約30年的壽命，但是石灰卻有百年的傳承，是做古蹟修復的重要課程，隨後抹灰的操作，將坑坑洞洞的硓𥑮石牆面進行「填補」，第二步為「粗面打底」，第三步為「細面粉光」，慢工出細活完成一面硓𥑮石牆。

▲澎湖的傳統古厝、廟宇呈現與台灣本島迥然不同的建築風情，傳統文學與先民生活智慧，饒富古意與人文之美。（圖／記者張塵攝，2020.07.23）
▲澎湖的傳統古厝、廟宇呈現與台灣本島迥然不同的建築風情，傳統文學與先民生活智慧，饒富古意與人文之美。（圖／記者張塵攝，2020.07.23）
澎湖的傳統古厝、廟宇修繕，硓𥑮石這項特殊建材，現在大部份以吳通壽家族團隊為主，呈現與台灣本島迥然不同的建築風情，傳統文學與先民生活智慧，饒富古意與人文之美；吳通壽盼望未來能用傳統的建築工法，將澎湖一座座美麗的傳統建築傳承下來。

職人匠心／巧手讓老行業新生　達人傳承技藝各有千秋 職人匠心1／南屯僅存犁頭店　蔡進永「跳火坑」扛祖業 職人匠心2／守住花板雕刻命脈　陳佐民取文化部匠師資格 職人匠心3／神明帽找他就對了　台南「啟豐銀帽」超專業 職人匠心5／兄弟齊心千錘百鍊　堅持古法手工打造雕刻刀 職人匠心6／翁文林糊紙技藝超群　獲金門文化獎

關鍵字

珊瑚礁石 澎湖傳統建築 吳通壽 堆疊工法 文化部

NOW民調中心

跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

繼續作答
看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

繼續作答
七夕情人節要到了！您最想和哪位男神共進晚餐？

七夕情人節要到了！您最想和哪位男神共進晚餐？

繼續作答

想看更多

[PR]雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]【東京鐵塔建造秘辛】東京鐵塔有兄弟？盤點「塔博士」內藤多仲的六座名塔

【東京鐵塔建造秘辛】東京鐵塔有兄弟？盤點「塔博士」內藤多仲的六座名塔

[PR]飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

[PR]想脫單！要讓月老夠了解你才能事半功倍

想脫單！要讓月老夠了解你才能事半功倍

[PR]共機來台、簽「醫術合作備忘錄」、口誤習總統？阿薩爾訪台事件簿總整理

共機來台、簽「醫術合作備忘錄」、口誤習總統？阿薩爾訪台事件簿總整理

[PR]港區國安法／港警大動作逮捕黎智英等人 香港新聞自由末日？

港區國安法／港警大動作逮捕黎智英等人 香港新聞自由末日？

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]【後篇】除了戴頭套外，回家該如何居家照護術後毛寶貝呢？！

【後篇】除了戴頭套外，回家該如何居家照護術後毛寶貝呢？！

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

韓國瑜臉書宣布為李眉蓁站台　陳其邁：「尊重！」

韓國瑜臉書宣布為李眉蓁站台　陳其邁：「尊重！」

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]免出國超夯五大國際觀星點　台灣最美夏季銀河就在這！

免出國超夯五大國際觀星點　台灣最美夏季銀河就在這！

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]談起戀愛就判若兩人？！OO座變得眼裡世界只剩妳

談起戀愛就判若兩人？！OO座變得眼裡世界只剩妳

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽