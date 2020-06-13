美食巷仔內／冒汗組合絕佳選擇　四川鍋尬台灣鯛口味了得

▲「蜀香」鮮魚火鍋價廉物美有特色。（圖／記者李清貴攝)

▲台灣鯛肉片。（圖／記者李清貴攝)

▲▲七種食材調配的佐醬。（圖／記者李清貴攝）

▲「蜀香」鮮魚火鍋走親民路線，既經濟又實惠。（圖／記者李清貴攝)

中國大陸四川的「木桶魚火鍋」經過台灣餐廳主廚巧思與改良，成了符合在地人口味的新選擇，「麻而不辣」的湯頭，配上七種食材調製而成佐醬，征服不少饕客味蕾直呼有冒汗的感覺。位於宜蘭市宜蘭國中對面的「蜀香」鮮魚火鍋有著不一樣的湯頭，那是老闆兼主廚羅國城在中國四川品嚐當地「木桶魚火鍋」後的新嘗試。羅國城說，「木桶魚火鍋」是以「木桶」當容器，將經過五、六百度高溫的石頭與青花椒一起放進桶裡熬煮，湯頭「麻而不辣」，再將大頭鰱魚肉片放入鍋裡片刻即可食用。羅國城表示，成都火鍋的特色是「麻而不辣」；至於重慶則是「辣而不麻」，兩者各有特色，而他的經驗是來自於成都，但卻有別於四川聞名的麻辣紅油火鍋，不但沒有油，更有濃郁的花椒香氣，湯頭更是清爽可口。回台之後，羅國城開始經營「蜀香」鮮魚火鍋，由於大頭鰱魚的刺比較多，也會有土味，不適合台灣人口味，因此他嚐試用不同的魚肉取代，先後試過石斑魚、海鱺，最後覺得「台灣鯛」最合適。羅國城使用的「台灣鯛」都是花蓮養殖業者提供的，那邊的水質本來就比較好，而買回來之後，再經過二至三天的池中放養，因此，不但完全沒有土味，肉質更是鮮美。「蜀香」鮮魚火鍋另一項獨門絕活就是將蒜泥、蔥末、花生粉、碎蘿蔔乾、芹菜、花椒、蠔油膏調製成佐醬，新鮮的鮮魚肉片沾上獨門佐醬，味道極為鮮美，配上青花椒熬煮的湯頭更是一絕，難怪嚐過的顧客都喊「過癮」！「蜀香」除了主打鮮魚火鍋，他們家的川味豬腳、燒椒皮蛋、江油肥腸等特色小菜口味也非常獨特。而值得一提的是，這些小菜單價都非常親民，即便主打的「蜀香」鮮魚火鍋，也是走親民路線，完全是既經濟又實惠的平民美食。