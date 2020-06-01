嘉市府免費提供三偏磷酸鈉　讓端午鹼粽美味又安全

端午節划龍舟、插艾草、立蛋、吃肉粽等是傳統民俗活動，除了裝有山珍海味的肉粽外，口感清爽透心涼的鹼粽，是行家眼中的消暑美食，嘉義市政府衛生局為了讓民眾能安心包鹼粽，即日起至7月3日止，免費提供「三偏磷酸鈉，並呼籲食品業者不得違法使用「硼砂」製作鹼粽，一經查獲，依據食品安全衛生管理法續處。

「三偏磷酸鈉」是衛生福利部公告合法的食品添加物，使用方式與硼砂相同，對於抑制粽身與粽葉黏著非常有效，可以改善粽子的硬度，粘彈性及咀嚼口感，效果更勝於硼砂且不會造成人體危害。

過去偶有少數業者及民眾在鹼粽製程中會誤用硼砂（冰西）加入煮鹼粽的滾水中，使其顏色漂亮、增加Q彈的口感，並具有防腐效果。但硼砂會在人體中形成硼酸，可能會引起嘔吐、腹瀉、紅斑，甚至循環系統障礙、休克、昏迷、死亡等症狀，目前世界各國包括我國在內，都已嚴禁硼砂使用於食品製作及添加。

嘉義市政府衛生局為了讓民眾能安心包鹼粽，自即日起至7月3日止(上班時間：早上9:00~12:00；下午13:30~17:00)於衛生局1樓服務台免費提供「三偏磷酸鈉」，歡迎民眾索取，每人限領1包，數量有限，送完為止。

嘉義市政府衛生局同時呼籲食品業者不得違法使用「硼砂」製作鹼粽，一經查獲，依據食品安全衛生管理法規定，可處7年以下有期徒刑，得併科8000萬元以下罰鍰，請民眾切勿以身試法。