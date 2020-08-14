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職人匠心3／神明帽找他就對了　台南「啟豐銀帽」超專業

記者 陳聖璋 / 台南報導
calendar_today2020-08-14 08:00:00

▲神明有各自不同位階的銀帽，設計和尺寸上也各不相同。（圖／記者陳聖璋攝，2020.07.23）
▲神明有各自不同位階的銀帽，設計和尺寸上也各不相同。（圖／記者陳聖璋攝，2020.07.23）
台南府城廟宇數量居全台之冠，可謂是眾神之都，除廟宇建築工藝外，與宗教神明相關的傳統，也一起豐富了台灣傳統藝術文化，而「銀帽」即是府城神明產業鏈不可或缺的一環。

日治時期，台灣打銀業正蓬勃發展，台南許多銀樓開設在舊城區、現今民權路一帶，匯集成一條專業的「打銀街」；如今碩果僅存的幾家銀樓，為昔日台灣打銀業的輝煌史留下見證。

▲啟豐銀帽第二代傳人林盟修。（圖／記者陳聖璋攝，2020.07.20）
▲啟豐銀帽第二代傳人林盟修。（圖／記者陳聖璋攝，2020.07.20）
1970年代，當時經營金飾工藝廠的林啟豐，發現金飾業因景氣影響，導致營收銳減，正巧一位友人拿一頂年代久遠、氧化變黑的媽祖銀帽請他設法整理，原就對傳統工藝極為喜愛的林啟豐，遂有意「轉型」，打造供神明穿戴的銀帽；因此，創立了「啟豐銀帽工藝社」。

▲一頂銀帽5至7天完成，但1年後才能交貨。（圖／記者陳聖璋攝，2020.07.20）
▲一頂銀帽5至7天完成，但1年後才能交貨。（圖／記者陳聖璋攝，2020.07.20）
就這樣，林啟豐成為國內少見的銀帽專業藝師，經過幾年的辛勤奮鬥，逐漸打開知名度，台南西羅殿、台北霞海城隍廟、北港媽祖廟、新港天后宮等，都有林啟豐的作品；當時正值國內經濟起飛，虔誠的信眾賺了錢就去廟裡還願，給神明穿金戴銀，各廟宇訂製銀帽的訂單絡繹不絕，林啟豐除聘請多位師傅，甚至連太太及就讀國中的兒子都一起幫忙。

▲林盟修說，製作銀帽需有天分，初學者前1年幾乎都是在耗損材料。（圖／記者陳聖璋攝，2020.07.23）
▲林盟修說，製作銀帽需有天分，初學者前1年幾乎都是在耗損材料。（圖／記者陳聖璋攝，2020.07.23）
林啟豐的大兒子林盟修，高中就讀北門農工，念的是畜牧獸醫，畢業後就去當兵，入伍前曾從事養雞工作；1966年出生的林盟修說，雖然從小耳濡目染，在銀花、銀絲堆中長大，但他卻對打銀完全沒興趣，「退伍回來的第一天，父親就要他幫忙」，就這樣接下父親的棒子，至今已35年。

國內純手工製作銀帽的工藝社極為少數，隨著科技日新月異，銀帽製作已能由機器取代部分手工製作，而且因銀帽價格較高，不少客戶轉而選擇價格較便宜的銅帽或紙帽；銀帽製作技術傳承自父親的林盟修堅持「純手工」，他強調，「品牌是父親留下的，不能破壞」。

▲銀帽的各項配件。（圖／記者陳聖璋攝，2020.07.20）
▲銀帽的各項配件。（圖／記者陳聖璋攝，2020.07.20）
林盟修指出，神明有各自不同位階的銀帽，設計和尺寸上也各不相同，將銀磚融化，做成銀板、銀線或銀絲，搥打、抽絲、扭絲、折型、敲花、拋光、鑲崁、組合等，完成一頂銀帽平均是5至7天，但從接下訂單至交貨需等上1年，「因為，須按訂單順序排隊」。

▲各種銀帽。（圖／記者陳聖璋攝，2020.07.23）
▲各種銀帽。（圖／記者陳聖璋攝，2020.07.23）
銀帽製作技術難傳承的原因，林盟修認為，「銀帽製作需有天分」，也要具備耐心、細心、專心，不論時代如何變遷，都會留下見證歷史的印記，而傳承之難在於「堅持」與「創新」，林盟修卻正好擁有這兩項人格特質，問他這一行還能做多久？林盟修笑笑地說道，「沒去想那麼多」，相信，神明還在、信仰還在，銀帽也將繼續傳承。

 

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關鍵字

府城 啟豐銀帽 眾神之都 傳承 林盟修

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