守護嘉市民健康　嘉市府專案稽查中藥販售業者

近日有中醫診所使用含硃砂或鉛丹之禁藥，導致病人重金屬中毒事件，為避免少數中醫師再度誤用禁藥及確保市售中藥符合規範，衛生福利部日前召開記者會宣布，將精進中藥安全管理，強化中醫師用藥知能及醫學倫理、確保市售中藥符合規範、建立民眾中藥用藥安全查詢及通報平台等。

衛生局長張耀懋表示，本市約有160家中藥行，衛生局將在2周內抽查半數以上業者，以維護市民健康，並已與醫藥公會合作，從醫療機構、藥商至衛教宣導，建構用藥安全防護網，同時本週起執行中藥販賣業稽查專案，若查獲違法業者一律依法處辦；另持續與各公會或醫療院所合作辦理用藥安全宣導，建立民眾正確用藥及就醫觀念。

衛生局提醒民眾，牢記五個中藥用藥安全撇步:1. 停偏方:勿聽信偏方，自行購買來服用來路不明的中藥；2. 看中醫:生病時，要看合格的中醫；3. 聽仔細:就診時，病情要說清楚，醫師的囑咐要聽仔細；4. 選合格:停止不當看病及隨意購藥用藥行為；5. 用對藥:用藥時，要選衛生福利部核准有許可證字號的中藥藥品，民眾可至中藥藥品許可證系統(https://dep.mohw.gov.tw/DOCMAP/lp-874-108.html) 查詢。

衛生局也呼籲，民眾在服用中藥後有不適症狀，應儘速就醫之外，市府衛生局將協助民眾送驗中藥品，民眾可於上班時段備妥中藥完整包裝（至少20公克以上），攜帶服藥人身分證、印章、申請書及切結書、購買憑證（藥袋、收據、掛號單等，若無提供來源則無法受理），至嘉義市政府衛生局食品藥物管理科申請檢驗，相關問題可電洽05-2341909。