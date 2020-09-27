嘉市秋晨健走秀活力　獎金、禮券、好禮多重送

嘉義市第2場「全嘉愛健走」27日清晨登場，近1500名愛好健走的民眾齊聚八掌溪畔的河濱運動公園，衛生局廖育瑋副局長、孫貫志等議員、里長，經濟部水利署第五河川局張庭華局長等人，與民眾一起沿著綠茵步道，環繞生態資源豐富的綠池健走。

廖育瑋表示，鼓勵市民選擇在住家附近公園步道健走，每週5天、每天健走30分鐘的活動，符合世界衛生組織建議成年人每週從事150分鐘以上的中度身體活動，對於想養成運動習慣，健走是相對安全又方便的入門款，尤其對於體重較重、年紀較大、本身患有退化性關節炎、膝關節或踝關節曾受傷的人，健走能燃燒脂肪，對膝蓋負擔也較少。本次環溪尬健走沿著公園步道走2圈全程約四公里，40分鐘左右即可完成，非常適合全家人一起來健走健身。

衛生局為鼓勵市民健康瘦身，將瘦身競賽融入健走活動，活動現場以量體重作為報到紀錄，民眾至少参加2場健走活動，以前後2次體重差百分比，作為減重評比標準，預計於11月21日第4場健走活動結束後計算成績，於12月公布於嘉義市政府衛生局網站/最新消息及嘉市A健康臉書粉絲專頁並公開表揚，健走瘦身賽活動分4組競賽，青春超模組18~30歲；性感健美組31-50歲；勇氣回春組51-64歲；企業團體組：每組10人限18-64歲，每組取前3名減重績優者擇期獎勵表揚，第1名一萬元、第2名八仟元、第3名5仟元等值禮券。

第3場公園趣健走訂於10月24日於嘉義公園辦理，10月6日下午1時30分開放線上報名，限1000名額，事前預約報名且活動當天走完全程即贈送健康好禮、餐包及摸彩券，活動當天現場報名前100名可與預約報名者同享好康禮，摸彩券統一於第4場11月21日北香湖公園健走結束時辦理公開摸彩，摸彩品以現場提供為準。