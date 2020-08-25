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謝長廷：台灣是對日本食品最嚴格國家

新頭殼newtalk
calendar_today2020-08-25 14:53:21

▲ 我駐日代表謝長廷在臉書上發文表示，台灣已經變成全世界對日本食品最嚴格的國家。（圖／新頭殼）
▲ 我駐日代表謝長廷在臉書上發文表示，台灣已經變成全世界對日本食品最嚴格的國家。（圖／新頭殼）
我駐日代表謝長廷日前在臉書談福島縣食品安全，他認為食品擺在市場上，要不要買是個人自由，「但若要做為政策或談判基礎，則要提出科學證據，否則難被國際接受。」他指出，台灣已是全世界對日本食品最嚴格的國家。

謝長廷在發文表示，2年前有立法委員要求駐日代表處到福島買一些食品，寄回台灣進行衛生檢驗，他認為事後易造成公信的爭執，予以婉拒，並建議由大學等研究單位去採購，駐日代表處協助交通等事務。檢驗結果出爐，沒一樣食品有問題。

他指出，台灣的衛生主管抽查9年，也沒發現福島的食品有問題。然而健康議題大家都很關心，也會感到不安，尤其是家庭主婦，導致「福島食品日本禁賣，專售台灣」、「美國海關對福島食品不予檢查，直接丟棄」等流言，在網路社群間不斷轉傳，2018年年底的公民投票也一面倒，通過禁止福島等5縣食品進口。

謝長廷表示，上週末東京目黑車站舉辦促銷福島縣產品的活動，他也順便買了幾樣青菜，也不是初次購買。他在臉書上有感而發，「4年前有人造謠說『福島的蔬菜，日本不準賣也不吃，強迫台灣人吃』，我覺得這是造謠，拍了超商有販售的照片放在臉書，結果被扭曲成為日本宣傳，是助日代表。」。

昨日下午，謝長廷被台灣媒體問及臉書談到福島縣的食品安全問題，「會不會讓人覺得是在催促政府正視福島等日本5縣食品應解禁的問題」，謝長廷回答：「有這個想法也沒有關係，因為這也是慢慢地要讓台灣人民知道問題的癥結。每次大家講都會講到『災區』，日本人都不吃，強迫台灣人吃，日本不敢吃就外銷，這說法很不公平。」

他表示，食品陳列在市場上，是否購買是個人自由，不過若要做為政策或談判的基礎，就必須提出科學數據，否則難以被國際社會接受，尤其是在外交貿易談判，台灣如果在無法提出數據就拒絕進口他國食品，會被認定違反自由貿易原則，遭受抵制或處罰。

謝長廷認為，民主投票決定，大家共同承擔後果，但大家也該認知到，台灣已經變成全世界對日本食品最嚴格的國家。

謝長廷最後呼籲，台灣希望加入多國貿易組織「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），亟需包括日本在內的許多國家支持，開放市場成為基本要求，期許國人跳出政黨本位思維，好好面對這些問題。

 

下午散步到目黑車站，發現*面有一個小小空間插著「福島蔬菜」的旗幟，在販售新鮮的蔬菜。結束時間已經到，就排最後一位。順手買了幾樣青菜。我不是第一次買，四年前有人造謠說「福島的蔬菜，日本不準賣也不吃，強迫台灣人吃」，我覺得這是造謠，拍了超商有販...

謝長廷發佈於 2020年8月23日 星期日

新聞來源為Newtalk 新頭殼

關鍵字

日本 謝長廷 食品安全 駐日代表 福島

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