準！選一片最喜歡的葉子　測你近期會發生什麼「好事」？

無論是面對任何事，最重要的當然是自己的努力，不過，我們難免還是會期盼好運降臨身上。根據 Look Pretty 報導，上圖中共有 4 種不同的葉子，選出一片你最喜歡的，答案將測出你近期會發生什麼「好事」？

#選擇 Ａ：有機會得到想要的人事物





選到這張圖，代表最近你會得到自己心心念念的人事物，而感到特別滿足快樂。也許是買到看中許久的東西、買到偶像演唱會門票、成功脫單、成功找到工作、成功殺價、旅行順利或簽約順利等。也許不一定是實現自己最大的願望與夢想，然而，卻會因為一些小確幸而感到心滿意足，心情也飄飄然，特別快樂。建議你，最近若有煩惱，不用想太多，做就對了，你的執行力會幫助你實現夢想。





#選擇 Ｂ：遇到知音而不再孤軍奮戰





選到這張圖，代表最近你會遇到懂你的人，他了解你內心的煩惱，願意傾聽你的心裡話，也會耐心開導你，讓你覺得自己不再是孤單一人。他也許是你的朋友、家人或同事，也可能是完全不認識的陌生人，他理解你堅持的原則，知道你為了什麼而煩惱，也許一句話就讓你有如醍醐灌頂般撥雲見日，也會陪你一起奮鬥，他讓你很安心，更有勇氣面對困難。





#選擇 Ｃ：滿足口腹之慾的好事





選到這張圖，代表最近你最近很有口福，可能與朋友一起相約吃餐廳，得到免費餐券，也可能是有人請客，或在旅途中意外發現好吃的小餐館，雖然這只是小確幸，但卻能讓你大大滿足，畢竟能吃到美食，不僅僅是心靈上富足，身體也會充滿了元氣與動力。建議你，最近可以與朋友、家人相約吃飯，好好的大吃一頓吧！你很久沒有好好享受美食了。





#選擇 Ｄ：階段目標達成





選到這張圖，代表最近你最近會完成一個階段性的目標，也許是考到某張證照、通過某項考試，也可能是甩肉成功、語文學習到一定程度、領到達標業績獎金、獨自一人完成一個企劃案等，這也許不是你最終的大夢想，但你已經在前往未來的道路上，並且一次次地證明自己的價值，努力付出也有回報。當你看到成果時，過往那些辛苦都不算什麼了！建議你，可以小小慶祝、犒賞自己，你會更有動力持續往前走喔！（編輯：許苡晴）



