俄國護士值班太熱！防護服下穿「比基尼」　病患在旁看呆

新冠肺炎疫情持續肆虐全球，許多國家的一線救護人員沒日沒夜的工作，每天穿著防護服、戴護目鏡，保護自己也保護他人。不過，近日就有一名俄羅斯的護士，因為覺得穿防護服太悶了，於是便在防護服底下穿著清涼「比基尼」，讓一旁的病患直接傻眼。
據《俄羅斯通訊社》報導，該名護士年僅 20 多歲，因為被派遣到一間位於莫斯科南方圖拉市醫院服務，當事人解釋，在醫院裡必須整天穿防護服過於悶熱，才會出此對策，沒想到防護服會如此透明。
而對於女護理師的火辣穿著，一名新冠肺炎確診患者表示，病房裡的男性沒有異議，但承認「有點尷尬」，圖拉衛生部門在事後約談該名護理人員，對其「未遵守醫療服裝要求」實施紀律處分，該院方也被提醒必須更嚴格審視醫護人員的服裝要求。
而此一照片則在不少社群平台被轉發，不少網友紛紛回應「如果不是透明的還好吧，真的失策」、「旁邊的老先生整個呆住欸」、「這要檢討的是醫院的空調系統吧，護士也不想這麼熱」、「這樣也要被懲處，怎麼不說防護服這麽透明！」、「有笑有推」。（編輯：張嘉哲）
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