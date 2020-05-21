女子偶像團體成員改跑外送！笑容依舊超甜美　客人全驚喜

▲日本前 SKE48 成員神谷由香，最近當起外送員，笑容一樣超甜美。（圖／翻攝自神谷由香 IG ）

▲神谷由香以前經常會去電視台錄影。（圖／翻攝自神谷由香 IG ）

▲不當女子偶像後，笑容依舊甜美。（圖／翻攝自神谷由香 IG ）

▲神谷由香的真正夢想其實是氣象主播，之前曾報考沒上，目前仍在努力準備中。（圖／翻攝自神谷由香 IG ）

▲鄰家女孩氣質十分可愛。（圖／翻攝自神谷由香 IG ）

▲鄰家女孩氣質十分可愛。（圖／翻攝自神谷由香 IG ）

▲日本前 SKE48 成員神谷由香，最近當起外送員，笑容一樣超甜美。（圖／翻攝自神谷由香 IG ）

近年超夯的美食外送平台，隨著新冠肺炎疫情肆虐，很多民眾傾向待在家中減少與人群接觸，美食送上門的外送服務再度大受歡迎。而不少工作受到疫情影響的民眾，也趁機開始兼差跑起外送。日本一位前女子偶像團體成員，便在近日加入外送員的行列，笑容甜美、長相清秀的她，即便一身輕便騎腳踏車在跑單，看起來依然不減演藝人員的風采，引發熱議。神谷由香之前是女子偶像團體 SKE48 的一員，離開 SKE48 後依然忘不了演藝夢，目前沒有正職，擔任拍照模特兒同時還在準備報考氣象主播。神谷由香經常在個人 IG 分享生活點滴，而在這個月她先是透露自己買了腳踏車想要來運動，隨後更是靈光一閃，反正都要運動，何不順便當個外送員呢？真是十分機智呀！神谷由香表示，自己現階段最大的目標就是考上氣象主播，她在 3 月份已經報名參加了一次甄試但沒有考上，持續進修努力準備下一次考試的同時，趁著空檔騎腳踏車跑外送，不僅賺錢還可以運動健身，真的是一舉數得。而最驚喜的莫過於接到神谷由香送來美食的客人了吧，一開門看到前女子偶像團體成員替你送上香噴噴、熱騰騰的食物，那畫面怎麼想都太美好！而且神谷由香也經常分享自己外送時的工作照，雖然穿著輕便，但更洋溢一種鄰家女孩的清新甜美氣息，如果每位外送員都有這般顏值，想必男客們一定各個食慾大振吧！（編輯：倪浩軒）