夫買好市多「神款拖鞋」慘挨罵！2萬人一看笑瘋：活該啦

▲一名網友在臉書提到，到好市多幫愛妻買了一雙拖鞋，回家一拆箱「畫面曝光」，卻讓 2 萬網友瞬間笑翻。（圖／翻攝自 Costco 好市多商品經驗老實說）

連鎖美式賣場好市多（ Costco ）商品售價比外面來得經濟實惠，更不時推出限量商品引發搶購熱潮，深受廣大消費者的喜愛。不過，近日一名網友在臉書提到，到好市多幫愛妻買了一雙拖鞋，回家一拆箱「畫面曝光」，卻讓 2 萬網友瞬間笑翻。原 PO 在臉書社團《 Costco 好市多商品經驗老實說》提到，老婆交代他到好市多買一雙拖鞋，完成老婆吩咐的任務回家後，拆開剛買回來的鞋盒一看，卻立刻挨罵。畫面中可見，原 PO 買回的黑色拖鞋竟是「兩隻左腳」，疑似在賣場沒有好好檢查，且仔細一看，兩隻還是不同尺寸的拖鞋。貼文曝光不到一天時間就吸引逾 2 萬人次按讚，網友看完瞬間笑瘋，紛紛回應「願樓主平安」、「笑死，活該被罵啦」、「可以拿來打蟑螂啊」、「幸虧沒被打死，還有機會 po 文」、「這真的要退貨，不過大哥你也真的沒看就拿，有這麼暢銷嗎？」「這肯定會有另一個被罵的老公」、「老公常會幹這種事哈哈哈哈」。不過，有眼尖網友指出「還綁在一起，你錯的部分較小」、「還有綁線？原廠來就錯了喔」、「店員要打屁股」，也有網友提醒「每次買鞋時，結帳人員都會提醒我鞋子有確認過 2 隻腳尺寸一樣嗎？可能現在要再加上一句有 2 隻是不同邊的嗎？」（編輯：賴詠璿）