網紅孤獨過生日被質疑造假！旁邊有人？真相曝光後尷尬了

▲ Nanasai 是知名「偽娘」，經常男扮女裝。（圖／翻攝自＠Nanasai7的推特）

▲引發爭議的慶生照。（圖／翻攝自＠Nanasai7的推特）

▲Nanasai 還原拍照現場。（圖／翻攝自＠Nanasai7的推特）

▲Nanasai 還原拍照現場。（圖／翻攝自＠Nanasai7的推特）

社群網路世代催生出許多網紅，這些網紅的專長各有不同，但共通點就是擅於與網友分享自己的生活點滴，藉著把最真實的一面曝光給大家看，營造出一種互動與社群的歸屬感。但也因此，不少網紅由於言行不一，私底下的行為與網路上說的不同，人氣大受打擊。日本一位網紅日前也遭網友質疑「造假」，但真相曝光卻有股淡淡的憂傷，讓人又好氣又好笑。這位推特帳號名叫「Nanasai」的日本網紅，是位知名「偽娘」，他其實是男兒身但經常打扮成女孩子的模樣，外表秀氣的他打扮後果真是「雌雄莫辨」，難怪在網路上擁有一批死忠粉絲。 Nanasai 在推特上經常與網友分享自己的生活照，而惹出風波的是日前他生日時拍的一組照片。照片中可以看見，度過 30 歲生日的 Nanasai ，一個人蹲在角落之中，雖然面前擺著一個生日蛋糕，但孤獨身影明顯透露一股淒涼感， Nanasai 也大嘆自己生日卻好孤單。看起來就是一張分享生日心情的照片，但卻有網友質疑，從照片的拍攝角度和 Nanasai 身上的陰影，認為 Nanasai 旁邊有人在拍攝，說是孤獨慶生其實根本都是假的，只是故意想裝可憐討拍。聽到網友的質疑後， Nanasai 還原了自己當天的「拍照現場」來證明清白，原來是把手機放在電競椅上營造出來的效果，身上的陰影不是另一個人的、而是電競椅的影子。真相曝光後，更是心酸出新高度，這則解釋自己沒有造假的貼文，獲得了超過 23 萬 5 千位網友按讚，許多網友紛紛留言回覆說，「太可憐了」、「拍照現場也太淒涼，看得快要哭了」、「最慘的是他還要證明自己真的是一個人慶生」、「簡直是加倍傷害」、「我被滿出來的孤獨感暴擊了」。（編輯：倪浩軒）